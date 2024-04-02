Некоторые студенты призывного возраста смогут выезжать за границу: кто в списке

Правительство разрешило студентам-бакалаврам некоторых специальностей выезжать за границу. Однако эта возможность будет доступна только для стажировки.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 2 апреля, принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку", — написал он.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, где, в частности, были пункты и по воинской обязанности студентов. Предложенных изменений было более четырех тысяч. Однако к голосованию во втором чтении документ пока не готов.

Когда будет окончательно принят закон о мобилизации и в каком виде, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

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