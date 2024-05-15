Некоторые украинцы могут получить почти по 11 тысяч: кто в списке на выплату

Внутренние переселенцы (ВПЛ) ряда украинских регионов могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть один ВПЛ может рассчитывать на помощь в 10800 грн.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Речь идет о переселенцах в:

Днепропетровской;

Запорожский;

Одесской;

в Харьковской областях.

"Денежная помощь для внутренних переселенцев и пострадавшего от военных действий населения предусматривается в рамках проекта Консорциума Реагирования. Его координирует французская неправительственная организация ACTED с финансовой поддержкой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA)", – говорится в сообщении.

Подать заявку могут лица/семьи, которые еще не получали такую помощь от благотворительного фонда "Право на защиту", а также которые не получают ее от международных организаций. Кроме того, заявители должны относиться к одной из определенных категорий:

ВПЛ (с 24 февраля 2022 года), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;

имеют поврежденное или разрушенное в результате обстрела/военных действий личное жилье (после 24 февраля 2022);

получили после 24 февраля 2022 года ранения, но не являются участниками боевых действий.

Важно: последние два пункта также касаются жителей Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областей.

Кроме того, чтобы претендовать на получение денег, нужно также отвечать хотя бы одному критерию уязвимости – быть домохозяйством:

состоящий исключительно из лица или пожилых людей (60+);

с тремя и более детьми;

с ребенком в возрасте до 2 лет;

с беременной женщиной;

с лицом с инвалидностью I или II группы.

"Чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно использовать опросник для самопроверки", – отметили в министерстве. Сам опросник можно найти по этой ссылке.

Какие нужны документы

Регистрация на получение пособия производится в специальных пунктах. Узнать информацию об их работе можно по этой ссылке.

В то же время при регистрации должны присутствовать все члены семьи. С собой нужно иметь пакет документов:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Но не карты еПоддержка и еМалюк. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.).

Помощь будет выплачиваться одновременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства. Деньги придут на банковский счет, предоставленный при регистрации.

"Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) при наличии соответствующих документов", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в мае 2024 года ВПЛ продолжат получать выплаты. Кому-то они были назначены автоматически, тогда как другим нужно писать заявления на их продление. Подробности читайте в материале ТСН.ua.

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