Некоторые украинцы могут получить почти по 11 тысяч: кто в списке на выплату

Международные организации окажут денежную помощь переселенцам из четырех областей Украины.
Внутренние переселенцы (ВПЛ) ряда украинских регионов могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть один ВПЛ может рассчитывать на помощь в 10800 грн.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.
Речь идет о переселенцах в:
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Одесской;
- в Харьковской областях.
"Денежная помощь для внутренних переселенцев и пострадавшего от военных действий населения предусматривается в рамках проекта Консорциума Реагирования. Его координирует французская неправительственная организация ACTED с финансовой поддержкой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA)", – говорится в сообщении.
Подать заявку могут лица/семьи, которые еще не получали такую помощь от благотворительного фонда "Право на защиту", а также которые не получают ее от международных организаций. Кроме того, заявители должны относиться к одной из определенных категорий:
- ВПЛ (с 24 февраля 2022 года), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;
- имеют поврежденное или разрушенное в результате обстрела/военных действий личное жилье (после 24 февраля 2022);
- получили после 24 февраля 2022 года ранения, но не являются участниками боевых действий.
Важно: последние два пункта также касаются жителей Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областей.
Кроме того, чтобы претендовать на получение денег, нужно также отвечать хотя бы одному критерию уязвимости – быть домохозяйством:
- состоящий исключительно из лица или пожилых людей (60+);
- с тремя и более детьми;
- с ребенком в возрасте до 2 лет;
- с беременной женщиной;
- с лицом с инвалидностью I или II группы.
"Чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно использовать опросник для самопроверки", – отметили в министерстве. Сам опросник можно найти по этой ссылке.
Какие нужны документы
Регистрация на получение пособия производится в специальных пунктах. Узнать информацию об их работе можно по этой ссылке.
В то же время при регистрации должны присутствовать все члены семьи. С собой нужно иметь пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;
- налоговый номер каждого члена домохозяйства;
- свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);
- действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Но не карты еПоддержка и еМалюк. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.).
Помощь будет выплачиваться одновременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства. Деньги придут на банковский счет, предоставленный при регистрации.
"Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) при наличии соответствующих документов", — подчеркнули в министерстве.
Напомним, в мае 2024 года ВПЛ продолжат получать выплаты. Кому-то они были назначены автоматически, тогда как другим нужно писать заявления на их продление. Подробности читайте в материале ТСН.ua.
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