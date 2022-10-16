Некоторые украинцы получат 100 тысяч гривен: кому предусмотрена денежная помощь

Часть украинцев, которые находились с 2014 года или находятся сейчас в плену, получит денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что Межведомственная комиссия приняла решение о том, чтобы еще 413 человек получили денежную помощь от государства.

В частности, Межведомственной комиссией 358 украинцев были признаны лицами, лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ. Среди них 35 женщин.

Также выплаты в размере 100 тысяч гривен получат шесть иностранцев, попавших в плен во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Назначили выплаты и 49 семьям незаконно заключенных украинцев. Сейчас все они содержатся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти России из-за политической, общественной или профессиональной деятельности.

Как добавили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, государственная выплата в размере 100 тысяч гривен будет единовременной. А с начала 2022 года таким украинцам уже перечислили более 26 млн. гривен.