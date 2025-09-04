Некоторые украинцы могут остаться без пенсий уже в сентябре: кто рискует потерять деньги

Пенсионеры

Некоторые украинские пенсионеры в этом месяце могут не получить пенсию. Согласно законодательству, выплаты могут быть приостановлены по нескольким причинам.

Об этом пишет На пенсии.

Почему могут приостановить пенсионные выплаты

Пенсионный фонд Украины имеет право прекратить выплаты в следующих случаях:

Смена персональных данных. Если пенсионер не уведомил Пенсионный фонд об изменении паспорта, адреса или идентификационного номера.

Переезд за границу. Если человек выехал на постоянное место жительства за пределы Украины, но не предоставил об этом информацию ПФУ.

Отсутствие идентификации. Эта причина касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не прошедших обязательную идентификацию.

Неиспользование средств. Если пенсионер не использовал пенсионные средства (не снимал наличные деньги, не делал покупок или переводов) в течение более шести месяцев.

Возобновление работы. Если человек, получавший пенсию за выслугу лет, вернулся на должность, дающую право на такую выплату.

Важно помнить, что приостановка пенсии — это не ее отмена. Выплаты можно возобновить, подав заявление в Пенсионный фонд (лично или онлайн).

Требования к стажу для выхода на пенсию

Для того чтобы выйти на пенсию в 2025 году в возрасте 60 лет, нужно иметь по меньшей мере 32 года страхового стажа. Если стажа недостаточно, выход на пенсию придется отложить:

В 63 года можно выйти на пенсию, если у вас 22 года стажа.

В 65 лет — если у вас есть не менее 15 лет стажа.

Согласно пенсионной реформе, к 2028 году требования к стажу будут ежегодно расти:

2026 год: 33 года (в 60 лет), 23 года (в 63 года), 15 лет (в 65 лет).

2027 год: 34 года (в 60 лет), 24 года (в 63 года), 15 лет (в 65 лет).

2028 год: 35 лет (в 60 лет), 25 лет (в 63 года), 15 лет (в 65 лет).

Напомним, большинство украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты на банковские карты и иногда не пользуются ими, накапливая средства. Однако такая стратегия может привести к временному блокированию счета.

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного количества лет страхового стажа, могут оформить социальную пенсию. Уже в 2026 году размер таких выплат может увеличиться.