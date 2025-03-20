Некоторые услуги в реестре "Оберег" будут недоступны: в чем причина

В течение нескольких часов могут возникать проблемы в работе реестра.
В четверг, 20 марта, планируются технические работы в реестре "Оберег". Некоторые услуги будут недоступны с 22:00 до 23:30.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Как отмечается, недоступными могут быть электронные военные документы услуги, связанные с реестром.
"Советуем заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок", — отметили в Минобороны.
После технических работ, добавляют в ведомстве, все будет работать в штатном режиме.
Ранее говорилось, что в Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр "Оберег".
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