Некоторые услуги в реестре "Оберег" будут недоступны: в чем причина

В течение нескольких часов могут возникать проблемы в работе реестра.

В четверг, 20 марта, планируются технические работы в реестре "Оберег". Некоторые услуги будут недоступны с 22:00 до 23:30.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, недоступными могут быть электронные военные документы услуги, связанные с реестром.

"Советуем заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок", — отметили в Минобороны.

После технических работ, добавляют в ведомстве, все будет работать в штатном режиме.

Ранее говорилось, что в Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр "Оберег".

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