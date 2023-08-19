Некоторые виды животных исчезли: какой ущерб окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС и других преступлений РФ

Российские захватчики уничтожают все на своем пути, в частности – нашу природу.

Сегодня зафиксировано около 2500 преступлений против окружающей среды. Общая сумма ущерба превышает 2 триллиона гривен.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Половина из этих убытков – это убытки за загрязнение атмосферного воздуха. У нас сегодня потери около 3 миллионов гектаров лесов", – сообщил Стрелец.

Уникальные виды, которые не вернуть

По словам министра, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, к сожалению, мы имеем значительные потери эндемичных видов животных. Речь идет о тех представителях, которые встречались только в единственном месте на Земле – они были именно в Херсонской области.

"К сожалению, скорее всего мы их потеряли. После деоккупации территории мы еще будем проводить изыскательские работы, но я думаю, что мы их потеряли навсегда и фактически планета потеряла навсегда некоторые виды", — констатировал Руслан Стрелец.

Ранее Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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