Некоторые военные получат дополнительные 10 тысяч в июле: кому начислят вознаграждение

Новые выплаты военным в июле: как будут начисляться боевые и тыловые

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В Минобороны сообщили, что в июле военнослужащие получат или уже получили дополнительные 10 000 грн. за работу в тылу за июнь.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Выплаты, которые вы уже получили или получите в ближайшие дни — это базовое денежное довольствие. 10 000 грн — дополнительное вознаграждение за работу в тылу за июнь, поступит в то же время, когда и дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Минобороны, Генштаб ВСУ и другие органы военного управления предоставляют разъяснение порядка новых выплат за июнь для воинских частей.

Прочие выплаты военнослужащим

Боевые выплаты и за пленных обещают начислить после издания приказов командиров частей об объявлении размеров этих выплат конкретным военнослужащим.

Выплаты за ударно-розыскные, штурмовые действия обещают начислить в соответствии с тем, когда поступят документы в подтверждение этих действий от вашего высшего штаба. То есть если эти подтверждения поступят позже определенного срока — выплату вы получите в следующем месяце.

Вместе с тем в Минобороны напомнили, что высшему штабу в подтверждение штурмовых действий предоставляется 3 суток.

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Выплаты за уничтожение живой силы будут производиться после верификации в системе «Дельта» и объявления приказом командира. Порядок верификации предоставят впоследствии.

Раньше мы писали, где планируют взять деньги на повышение военных зарплат.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

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