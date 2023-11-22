Некоторым чиновникам в Украине вдвое повысят зарплату: кого это касается

Новое постановление правительства предусматривает дополнительные выплаты некоторым госслужащим, которые могут достигать 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в государственном бюджете

Некоторым чиновникам в Украине могут вдвое увеличить зарплату во время войны. На такие улучшения могут рассчитывать работники некоторых местных госадминистраций.

Об этом говорится в постановлении правительства №787 от 21 ноября.

Отмечается, что повышение зарплат коснется работников госадминистраций, выполняющих свои обязанности на прифронтовых и освобожденных территориях Украины.

Согласно документу, местные государственные администрации на территориях восстановления (тех, где велись боевые действия или они были временно оккупированы) и прифронтовых территориях могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в государственном бюджете.

Согласно постановлению правительства, к территории восстановления относится территориальная община, отвечающая хотя бы одному из следующих критериев:

на территории общины происходили боевые действия;

территория общины или ее часть была временно оккупирована;

на территории общества имеются разрушения объектов критической и социальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда вследствие ведения боевых действий и/или обстрелов;

территория общины характеризуется значительным перемещением населения в другие регионы или другие государства и резким ухудшением уровня социально-экономического развития.

Кроме того, в феврале 2023 года Минреинтеграция обновила перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия, или они временно оккупированы, на основе которого внутренне перемещенные лица получают выплаты.

В список территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Напомним, Кабинет министров улучшил прогноз роста реальной заработной платы украинцев 2023 и 2024 годов. По итогам 2023 года номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 18 527 гривен. В правительстве ожидают дальнейший рост зарплат украинцев и в 2024 году. Предполагается, что номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 21 809 гривен.

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