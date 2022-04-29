Некоторым из украинцев выплатят по одной тысяче долларов: кто получит и как это сделать

Некоторым из украинцев выплатят по одной тысяче долларов: кто получит и как это сделать

В Украине запущен новый проект помощи украинским производствам. Читайте на сайте ТСН.ua, кто может получить деньги от государства и как это сделать.

Укрпочта, программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" вместе с общественной организацией TECHBUREAU и Минцифры запустили новый проект помощи крафтовым малым производителям в период действия военного положения под названием "Made in UA Support Project". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Кто может получить 1000 долларов финансовой помощи

Компании, которые остались в Украине во время войны, продолжают свою деятельность. Однако получить деньги успеют не все, ведь на реализацию проекта выделено 100 тысяч долларов. Средства можно будет потратить на разные цели:

улучшение презентации товаров, которые представлены в магазине;

маркетинг;

производство;

логистика.

Получить финансовую помощь в сумме 1000 долларов смогут компании, производящие физические товары. Это может быть мебель, декор для дома, игрушки, одежда и т.д. Также они должны быть зарегистрированы как юридическое лицо (ООО, ФЛП 2 и 3 группы).

Как получить выплаты

Чтобы принять участие в проекте, необходимо оформить и подать заявку. Сделать это нужно до 10 мая 2022 года. А уже 24 мая на официальном сайте будут объявлены победители программы помощи.