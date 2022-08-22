Некоторым категориям украинцев выплатят по 80 тысяч гривен: как получить деньги

Женщины, освобожденные из российского плена, и дети, которые были спасены и потеряли обоих родителей, могут получить финансовую помощь в 80 тысяч гривен. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Помощь оказывается фондом имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.

Кто может получить финансовую помощь в 80 тысяч гривен

Денежная помощь доступна:

детям до 18 лет, которые в результате войны потеряли обоих родителей (одного при условии, если он был единственным опекуном);

женщины, вернувшиеся из русского плена.

Материальная помощь для детей составляет 720 злотых в месяц (около 5750 гривен) до декабря 2022 года. Женщины, спасенные от российского плена, получат до 10 тысяч злотых (примерно 79 950 гривен) единовременно.

Помощь будет начисляться в гривнах только на банковский счет заявителя.

Что нужно, чтобы получить средства

Для получения финансовой помощи необходимо подать заявку до 30 ноября 2022 года (до момента исчерпания средств фонда).

В заявлении указывается следующая информация:

ФИО претендента для получения средств;

Категория (ребенок, потерявший родителей, или вернувшаяся из плена женщина);

Электронная почта;

Контактный номер;

Адрес проживания претендента;

Описание обстоятельств гибели родителей (для ребенка);

Описание состояния здоровья и наличия материальных затруднений.

К заявлению также следует добавить скан документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего смерть родителей/опекуна (для ребенка) или копию письма из Национального информационного бюро об освобождении из плена (для женщины).

Кроме финансовой помощи, фонд также предлагает психологическую поддержку и реабилитационную поездку в Польшу. Однако заявки на них принимаются до 20 сентября 2022 года.