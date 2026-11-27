Предприятие ОПК / © Міністерство оборони

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Министерство обороны Украины утвердило обновленные критерии, в соответствии с которыми предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности могут получить статус предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Этот статус дает им возможность огранять военнообязанных работников от мобилизации.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Основные изменения касаются введения единых форм подтверждения заключения и исполнения договоров оборонного назначения, а также уточнения требований к предприятиям, получающим грантовую поддержку.

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Обновление критериев произошло во исполнение постановления Кабинета министров от 23 октября 2026 года № 1328, которое предусматривает согласование отраслевых требований с изменениями в порядке бронирования военнообязанных.

Четыре формы подтверждения оборонных заказов

Ранее предприятия могли подтверждать заключение и исполнение договоров оборонного назначения с помощью рекомендованных форм документов. Теперь Минобороны утвердило четыре унифицированные формы, которые приведены в приложениях к обновленным критериям.

В то же время требования относительно подтверждения соответствующей информации государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика или воинской частью остались без изменений. Кроме того, предприятия должны предоставлять копию финансовой отчетности за последний отчетный период вместе с квитанцией контролирующего органа.

Не изменилось и требование относительно доли оборонной продукции и услуг: товары, работы и услуги оборонного назначения должны составлять более 50% общего объема производства предприятия за последний отчетный период.

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Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр подчеркнула, что бесперебойная работа предприятий ОПК напрямую влияет на обеспечение Сил обороны вооружением.

«За каждым выполненным оборонным заказом стоят люди, их знания и опыт. Поэтому для нас важно сохранить эти команды и обеспечить непрерывность производства», — отметила она.

По словам Гвоздяр, переходный период должен дать предприятиям время на переоформление заказов в соответствии с новыми требованиями, не создавая рисков задержек в выполнении оборонных заказов.

Требования к предприятиям, получающим гранты

Отдельные уточнения касаются компаний, претендующих на статус важных для национальной экономики благодаря грантовой поддержке.

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Ранее для подтверждения соответствия этому критерию предприятия должны были подавать копию грантового договора вместе с заявкой и документ, подтверждающий получение средств.

Теперь, если отчетный период по грантовому договору уже завершился, компания должна дополнительно документально подтвердить, что продолжает выполнять его условия.

При этом минимальный размер грантовой поддержки остался прежним — не менее 500 тысяч гривен на одного военнообязанного работника, которого предприятие предлагает забронировать.

Общее количество критериев не изменилось

В Минобороны уточнили, что количество критериев и общий механизм определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, остались без изменений.

С вступлением в силу нового приказа предыдущий приказ Министерства обороны от 28 октября 2025 года № 722 утрачивает силу.

Напомним, что в Украине компании, у которых истек срок действия статуса критически важных предприятий, получили возможность оперативно освободить своих сотрудников от мобилизации и избежать остановки работы.

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