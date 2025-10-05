Некоторым учителям Украины готовят повышение выплат: кто получит

Учительница / © Credits

Реклама

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении доплат за работу в неблагоприятных условиях для учителей, работающих в прифронтовых территориях. Размер выплаты вырастет с 2000 грн. до 4000 грн. (5200 грн. до уплаты налогов) в месяц. Для педагогов с погрузкой свыше одной ставки доплата будет увеличиваться пропорционально.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Новые выплаты будут начисляться с 1 сентября 2025, а в октябре учителя получат средства за два месяца. Для реализации этой инициативы из государственного бюджета выделено дополнительные 372,3 млн. гривен, что обеспечат выплаты до конца года.

Реклама

Увеличенную доплату получат 25 735 педагогических работников (29 342,3 ставки) из 84 территориальных общин в девяти областях Украины:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Эти общины расположены в зонах повышенной опасности из-за близости к линии фронта, где педагоги продолжают работать в сложных условиях.

Повышение выплат является частью поддержки учителей, обеспечивающих образование детей в прифронтовых регионах, несмотря на постоянные обстрелы и опасность. Правительство подчеркивает важность их работы по сохранению стабильности образовательного процесса в условиях войны.

Напомним, что в Украине с января 2026 года произойдет увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Узнайте, у кого и насколько увеличатся выплаты.