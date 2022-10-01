Некоторым украинцам разрешено выходить на пенсию в возрасте 55 лет: какие условия

В Украине четко прописано в законе, что граждане могут выходить на пенсию в возрасте 60 лет при наличии 30 лет страхового стажа. Если такого количества стажа нет, украинцам придется работать до 63 или 65 лет. Но некоторые могут выйти на пенсию преждевременно. То есть в возрасте 55 лет. И получать при этом достойную оплату. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, у гражданина Украины должно быть не менее 15 лет страхового стажа. Если даже такого количества не наберется, то пенсионеру могут назначить социальные выплаты после проведения ряда проверок.

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

Украинцы, которые наработали 30 лет стажа и 12 из них провели во вредных для здоровья условиях, могут не ждать до 60 лет и выйти на пенсию в возрасте 55 лет. К примеру, такие условия доступны шахтерам или газосварщикам на строительстве. Ознакомиться с полным перечнем профессий можно представить в законе " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ". Кстати, в эти 12 лет также входят и те годы, во время которых лицо получало соответствующее образование.

Рост требований к стажу

Следует обратить внимание, что из-за новой пенсионной реформы большое количество украинцев будет вынуждено работать дольше. До 2028 года требования к страховому стажу будут расти. Например, в следующем 2023 году вместо 30 уже нужно будет иметь 31 год страхового стажа. И один год будет прибавляться вплоть до 2028 года. То есть суммарное количество лет страхового стажа должно составить 35 лет.

Именно поэтому 2023 года пенсию не сможет оформить 40% украинцев, которые могли бы это сделать, если бы количество страховых лет не росло. Из этой ситуации есть несколько выходов: работать до 63 лет или докупить один год, которого не хватит. Чтобы получить дополнительную информацию, следует обратиться в Пенсионный Фонд.