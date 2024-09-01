Некоторым украинцам запретят управлять автомобилем: у кого полиция будет забирать права

За долги по алиментам сотрудники полиции могут изъять водительские права на месте остановки автомобиля.

Лишить водителя права на управление автомобилем в Украине могут не только за нарушение ПДД, но об этом знают далеко не все украинцы. Поэтому ситуации, когда после остановки транспортного средства представителями полиции водитель внезапно становится пешеходом, вызывают у граждан протест и обвинения в сторону полицейских по поводу превышения ими полномочий.

Юристы "Дорожного адвоката" объяснили, у кого полиция может забирать права на законных основаниях, и мобилизация здесь ни при чем.

"Стала распространена практика изъятия на месте остановки водительских удостоверений из-за неуплаты алиментов. При этом водители узнают об ограничениях в праве управления от инспектора на месте остановки", — отметили юристы.

В каких случаях полиция забирает права у должников

Адвокаты напомнили, что статья 71 Закона "Об исполнительном производстве" предусматривает, что государственный исполнитель может постановить ограничить гражданина в праве на управление автомобилем даже без его ведома, если он имеет задолженность по алиментам более чем за четыре месяца.

Такое постановление не позднее следующего дня после вынесения посылается должнику по почте. Но с момента вынесения информации об ограничении прав появляется в полицейской базе. Поэтому время от времени случаются ситуации, когда должник еще не получил уведомления, но был остановлен представителями полиции и на основании имеющейся информации об исполнительном производстве в базе полиции лишен водительского удостоверения на месте остановки.

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Более того, незнание об ограничении своих прав не поможет водителю избежать ответственности за нарушение постановления исполнительной службы.

Ответственность за нарушение постановления об ограничении прав

Часть 3 ст. 126 КУоАП предусматривает в таких случаях дополнительное лишение водителя права на управление транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев.

Если постановление исполнительной службы о лишении прав за неуплату алиментов отменяют практически сразу после погашения задолженности, то после изъятия прав у должника полицией проблем будет гораздо больше.

Во-первых, дело будет рассматриваться в суде, который будет принимать решение о дальнейшем лишении гражданина права на управление автомобилем.

Во-вторых, по истечении срока ограничения прав так просто вернуть свое водительское удостоверение не удастся. Прежде чем снова сесть за руль, водителю придется пройти медосмотр на пригодность к управлению и повторно сдать теоретический и практический экзамен в полиции.

Напомним, в Украине могут ввести новый штраф для владельцев транспортных средств. В Верховную Раду внесли новый законопроект, в случае принятия которого владельцам громких систем выхлопа придется их демонтировать или платить немалую сумму.

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