Некоторым украинцам автоматически присвоят воинское звание: кого это касается

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Изменениями процедуры воинского учета и призыва граждан на военную службу по мобилизации предусмотрено автоматическое присвоение воинского звания «солдат (матрос) запаса» военнообязанным, достигшим 25-летнего возраста.

Такое нововведение правительство утвердило принятым в среду, 30 июля, постановлением, сообщает пресс-служба Минобороны.

Постановлением предусмотрено присвоение воинского звания «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку.

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При этом присвоение звания будет происходить без вызова военнообязанного в ТЦК и СП.

Напомним, в Украине до 6 августа 2025 годабыло продлено военное положение, поэтому продолжается мобилизация мужчин от 25 до 60 лет.

Закон о мобилизации не предусматривает призыва на военную службу граждан до 25 лет: они могут служить только добровольно.

Мобилизация мужчин старше 50 летзависит от военных специальностей, их не назначают на боевые должности, кроме случаев, когда сам военнообязанный проявит добровольное желание служить на передовой.

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Лиц этой возрастной категории будут привлекать преимущественно в части обеспечения, дефицитных специальностей и выполнения тыловых задач.

Недавно Верховная Рада приняла закон, по которому мужчины и женщины старше 60 лет смогут служить в Вооруженных силах Украины по контракту.