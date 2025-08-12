- Дата публикации
Некоторым украинцам могут установить пожизненные выплаты и льготы: кто будет иметь право
Кабмин утвердил законопроект о новом статусе для участников Революции Достоинства.
Кабинет Министров Украины сделал важный шаг в сфере социальной защиты, одобрив законопроект, вводящий отдельную категорию статуса для пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших героев Небесной Сотни. Это решение призвано предоставить им более широкие социальные гарантии.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Документ предусматривает комплексный пакет льгот:
Медицинская помощь: полный спектр бесплатных услуг, включая протезирование, реабилитацию и лекарства.
Образование и работа: государственная поддержка в получении образования, профессиональная адаптация и гарантии при трудоустройстве.
Финансовая поддержка: повышение пенсий или пожизненные выплаты, которые составят 25–50% от прожиточного минимума, а также ежегодная единовременная помощь ко Дню Независимости.
Коммунальные услуги и транспорт: скидки на оплату коммунальных услуг (до 100% для пострадавших с инвалидностью) и бесплатный проезд в общественном транспорте.
По информации народного депутата Алексея Гончаренко, этот проект закона должен пройти рассмотрение в Верховной Раде.
Напомним, размер пенсии в Украине зависит от двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, получаемой на протяжении всей трудовой жизни. Расчет пенсии производится по формуле, установленной законодательством, и базируется на официальных данных, хранящихся в Пенсионном фонде Украины.