Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Некоторым украинцам могут установить пожизненные выплаты и льготы: кто будет иметь право

Кабмин утвердил законопроект о новом статусе для участников Революции Достоинства.

Автор публикации
Руслана Сивак
Кабмин утвердил законопроект

Кабмин утвердил законопроект / © Национальный банк Украины

Кабинет Министров Украины сделал важный шаг в сфере социальной защиты, одобрив законопроект, вводящий отдельную категорию статуса для пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших героев Небесной Сотни. Это решение призвано предоставить им более широкие социальные гарантии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает комплексный пакет льгот:

  • Медицинская помощь: полный спектр бесплатных услуг, включая протезирование, реабилитацию и лекарства.

  • Образование и работа: государственная поддержка в получении образования, профессиональная адаптация и гарантии при трудоустройстве.

  • Финансовая поддержка: повышение пенсий или пожизненные выплаты, которые составят 25–50% от прожиточного минимума, а также ежегодная единовременная помощь ко Дню Независимости.

  • Коммунальные услуги и транспорт: скидки на оплату коммунальных услуг (до 100% для пострадавших с инвалидностью) и бесплатный проезд в общественном транспорте.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, этот проект закона должен пройти рассмотрение в Верховной Раде.

Напомним, размер пенсии в Украине зависит от двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, получаемой на протяжении всей трудовой жизни. Расчет пенсии производится по формуле, установленной законодательством, и базируется на официальных данных, хранящихся в Пенсионном фонде Украины.

