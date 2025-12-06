Выезд из Украины / © ТСН

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №14210, которым предусмотрен временный запрет на выезд за пределы Украины для части мужчин, забронированных на период мобилизации и военного положения.

Об этом сообщил в эфире «Суспільного» один из авторов законопроекта, народный депутат Роман Костенко.

По его словам, пока неизвестно, когда именно Рада будет рассматривать это предложение, поскольку еще нет повестки дня следующего пленарного заседания.

«Думаю, что это может [произойти] в следующем году, на следующем пленарном заседании», — сказал он.

Как известно, в законопроекте говорится о запрете выезда за границу для тех лиц, которые нарушили закон о воинском учете и получили льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

«Я считаю, это справедливая история. Люди где-то там находились дома, прятались и не выполняли норму закона по обновлению данных. Мы им дали возможность забронироваться, хотя они должны были бы уголовно отвечать», — отметил Роман Костенко.

По его словам, принятие этого законопроекта должно стать предохранителем, чтобы льготной броней не воспользовались для выезда за границу те, кто решит там остаться.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступили в силу новые правила пересечения: система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.