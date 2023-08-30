Некоторый вид транспорта в скором времени не сможет выехать из Украины: что известно

В стране вводятся ограничения на выезд автомобилей за границу.

Так, пассажирские транспортные средства, не отвечающие нормам экологичности, не будут выпускать из Украины. Новшество вступает в силу с 1 сентября.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

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Как отмечается в сообщении, минимальное требование к классу экологичности – ЕВРО-2.

"Итак, если на пассажирское транспортное средство не будет определен класс экологичности или указанный класс — ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы "18-60" станет невозможно", — объясняют в Укртрансбезопасности.

Следовательно, владельцам транспортных средств, где класс экологичности не указан или указан ЕВРО-1, необходимо обновить данные. Это следует сделать до 31 августа.

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Также с 1 сентября к заявлениям о получении лицензии нужно будет добавить:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средств, заверенных заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства;

временные регистрационные талоны, если предусмотрено их оформление.

Напомним, в Верховной Раде предложили установить админответственность за дрифтование. Речь идет о штрафе в размере 8500 грн.

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