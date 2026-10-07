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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Некуда сдавать урожай: на Николаевщине фермеры выбрасывают тонны овощей (видео)

В Николаевской области фермеры выбрасывают тонны урожая. Тонны томатов и лука оказались на свалке.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Лук

Лук / © Pixabay

В Николаевской области аграрии вынуждены утилизировать тонны выращенных овощей из-за отсутствия рынков сбыта и уничтожения перерабатывающих мощностей.

Об этом сообщают местные паблики.

По словам самих фермеров, ранее значительный объем выращенных томатов принимал завод Сандора. Однако после уничтожения предприятия сдавать сельскохозяйственную продукцию стало некуда.

В результате аграрии не могут реализовать собранный урожай, поэтому часть томатов и лука приходится просто выбрасывать.

На Миколаївщині фермери викидають тонни овочів / © соцмережі

Напомним, Россия атаковала производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

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