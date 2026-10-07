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- Украина
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Некуда сдавать урожай: на Николаевщине фермеры выбрасывают тонны овощей (видео)
В Николаевской области фермеры выбрасывают тонны урожая. Тонны томатов и лука оказались на свалке.
В Николаевской области аграрии вынуждены утилизировать тонны выращенных овощей из-за отсутствия рынков сбыта и уничтожения перерабатывающих мощностей.
Об этом сообщают местные паблики.
По словам самих фермеров, ранее значительный объем выращенных томатов принимал завод Сандора. Однако после уничтожения предприятия сдавать сельскохозяйственную продукцию стало некуда.
В результате аграрии не могут реализовать собранный урожай, поэтому часть томатов и лука приходится просто выбрасывать.
Напомним, Россия атаковала производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.