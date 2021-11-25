Нелегали с "дипломатическим" иммунитетом: в Киеве торговали фальшивыми удостоверениями ОБСЕ

Среди покупателей поддельных документов были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

В ходе спецоперации СБУ в Киеве была прекращена деятельность преступной группировки, занимавшейся подделкой удостоверений представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фальшивые "ксивы" продавали нелегалам из стран Ближнего Востока для пересечения границы с "дипломатическим" иммунитетом - без пограничных и таможенных процедур.

Как сообщили в четверг, 25 ноября, в пресс-службе СБУ, услугами злоумышленников воспользовались сотни нелегалов.

Следствием установлено, что в состав группировки входило несколько жителей столицы.

“Для маскировки противоправной деятельности они зарегистрировали две общественные организации и создали “ведомственный” сайт с названиями похожими на официальные обозначения дипломатической миссии. Готовую подделку, злоумышленники продавали за 1,5 тыс. евро за одно удостоверение”, — говорится в сообщении.

Одного из организаторов этого "бизнеса" правоохранители задержали в Киеве во время передачи иностранцу фальшивого удостоверения. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, на которой производились подделки, средства связи и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Черниговской области из Беларуси в Украину пытались попасть 15 иностранцев.

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