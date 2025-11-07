Нелегальная работа закончилась смертью: в Харьковской области трагически погиб 16-летний парень

Подросток погиб в бетономешалке / © Facebook Сергей Болвинов

В поселке Новая Водолага в Харьковской области произошла трагедия: 16-летний парень погиб на нелегальном производственном предприятии, получив смертельные травмы от бетоносмесителя. Владелец предприятия задержан.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Смертельная попытка ремонта

По данным следствия, подросток нелегально работал на предприятии, действовавшем без необходимых разрешительных документов и занимавшихся изготовлением поддонов для сельского хозяйства. Трагедия произошла в начале рабочей смены, когда парень вместе с напарником заметили, что сломалась бетономешалка. Несовершеннолетний решил самостоятельно ее починить.

«Парень… полез в технику со сварочным аппаратом, залез ногами внутрь и включил сварку. Но после этого запер мотор. В этот момент провернулся шнек на дне бетономешалки и отрезал парню ногу», — рассказал Сергей Болвинов.

Подросток погиб в бетономешалке. / © Facebook Сергей Болвинов

Спасательная операция и смерть

На место инцидента прибыли медики и спасатели. Врачи не смогли оказать помощь пострадавшему, поскольку он был заблокирован внутри механизма. Спасателям пришлось разрезать бетономешалку болгаркой, чтобы уволить парня. К сожалению, несмотря на усилия медиков подростка спасти не удалось. Он скончался в больнице от острой кровопотери, разрыва внутренних органов и совокупной травмы тела.

Правоохранители быстро установили и обнаружили владельца нелегального производства. По словам Болвинова, мужчина сразу начал отрицать причастность, врал, что ребенок у него не работал, и даже придумал версию, будто парень просто пришел за песком.

Правоохранители задержали владельца нелегального производства. / © Facebook Сергей Болвинов

«Сотрудничать со следствием он категорически отказался… Мы задержали его в Нежине, доставили в Харьков и уже сообщили о подозрении», — добавил начальник Следственного управления.

Владельцу предприятия инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель человека. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а уже завтра, 8 ноября, в Киевском районном суде ему будут избирать меру пресечения.

