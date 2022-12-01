Нелегальный выезд в ЕС: СБУ ликвидировала шесть новых каналов побега "уклонистов" (фото)

Служба безопасности заблокировала еще шесть каналов нелегального выезда в Европейский Союз граждан Украины призывного возраста.

Об этом сообщили в СБУ.

Спецоперации продолжались в Киеве, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Правоохранители задержали более десяти организаторов нелегальных каналов побега за границу.

Каждый из "уклонистов" должен был заплатить за выезд в ЕС от 2 до 6 тыс. долларов в зависимости от региона проживания и срочности выезда.

СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за границу более 100 мужчин.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению виновных к ответственности. Уголовные производства открыты по:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Накануне СБУ провела обыски на таможнях в Киевской, Львовской и Черновицкой областях из-за схем с продажей украинского зерна.

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