"Нельзя игнорировать войну": Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Зеленский призвал украинцев и западных партнеров "не терять чувство пути", который еще предстоит пройти для победы над РФ.

Президент Владимир Зеленский вечером 11 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Заседание Ставки и ситуация на фронте

Президент сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Там обсудили боевую ситуацию на основных и тяжелых направлениях, таких как Бахмут, Авдеевка и Донецкая область в целом, Кременная и Луганщина в целом.

Докладывали генерал Сырский, генерал Тарнавский, главкомандующий ВСУ Залужный, руководитель ГУР Буданов.

Генштаб и министр внутренних дел доложили о комплектации новых подразделений.

Руководитель СБУ генерал Малюк рассказал о защите от внутреннего врага и противодействии коллаборантам.

Не время расслабляться

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству.

Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас пора почивать на лаврах. Путь – впереди. Движение – впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. Не меньшей сосредоточенности, чем раньше", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах. Он подчеркнул, что победа – это общая задача.

"Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Так же, как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а какие ваши шаги к победе? На весь ли путь хватает этих шагов?", — сказал глава государства.

Встреча с Говардом Баффетом

Президент Зеленский провел встречу с американским бизнесменом и благотворителем Говардом Баффетом, давно помогающим Украине.

Президент рассказал, что многие проекты реализуются при поддержке этого мецената. К примеру, в Буче началось строительство фабрики-кухни, которая станет частью реформы школьного питания в Украине и будет обеспечивать детей в трех громадах Киевской области. Этот проект будет масштабирован также на другие регионы, в частности, на Харьковщину.

Зеленский поблагодарил Баффета и всех наших партнеров в мире, кто продолжает помогать Украине.