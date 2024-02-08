"Нельзя играть в цифры, сколько нам нужно людей": Жорин прокомментировал закон о мобилизации (видео)

Называть количество людей, которых нужно мобилизовать, нельзя. Украинцы должны понять, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда.

Об этом во время эфира проекта "Темы с Наталией Мосейчук" заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Боец прокомментировал количество у 500 тысяч мобилизованных, о котором ранее заявляли.

"Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что нужно будет другую", — сказал Жорин.

Он отметил, что ВСУ постоянно нужны люди, а 500 тысяч человек войну не выиграют.

"Мы что, 500 тысяч человек получим и победим в войне? Нет, да не будет", — сказал Жорин.

По его словам, нужно, чтобы все мужчины встали на учет. Чтобы понимать, кто может воевать и какие функции выполнять.

"После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать", — заметил Жорин.

Напомним, в Украине с экономической точки зрения не может мобилизовать 500 тысяч украинцев. Для этого нет такого ресурса. Об этом сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач.

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