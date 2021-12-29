"Нельзя исключать вероятность вторжения России в Украину": в ЕС рассматривают сценарии дальнейшей агрессии Москвы

"Нельзя исключать вероятность вторжения России в Украину": в ЕС рассматривают сценарии дальнейшей агрессии Москвы

Жозеп Боррель предполагает, что Россия может продолжить дестабилизацию украинского правительства посредством гибридных тактик.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские спецслужбы рассматривают различные сценарии дальнейших действий России. При этом в ЕС не исключают вероятность военного вторжения РФ в Украину.

Об этом Жозеп Боррель сказал в интервью Die Welt.

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"Нельзя полностью исключать вероятность военного вторжения. Но есть многие другие сценарии, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальны", — подчеркнул Боррель.

Следовательно, представитель ЕС предполагает, что Россия может продолжить дестабилизацию украинского правительства с помощью гибридных тактик. Кроме того, вероятна и последующая эскалация на Донбассе между украинской армией и боевиками.

Боррель также предполагает, что Москва будет продолжать оказывать газовое давление на Европу.

Верховный представитель Европейского Союза также подчеркнул, что ЕС должен участвовать в переговорном процессе США и России по поводу деэскалации ситуации на украинской границе и обсуждения ситуации безопасности в Европе.

Напомним, в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной. США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины в трех разных форматах.

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