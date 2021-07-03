"Нельзя написать правду, оставаясь положительным героем": Мендель написала книгу о себе и зачитала отрывок из нее

"Нельзя написать правду, оставаясь положительным героем": Мендель написала книгу о себе и зачитала отрывок из нее

Книгу Мендель написала на новогодние праздники, когда заболела коронавирусом.

Бывшая пресс-секретарша президента Зеленского Юлия Мендель рассказала детали о своей книге и зачитала отрывок из нее.

Об этом она написала в Facebook, опубликовав видео.

Медель рассказала, что она несколько раз бралась за написание книги, однако из-за трудностей не заканчивала работы.

"Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желание автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем ", — сказала екс-речниця Зеленского.

Мендель сказала, что ее книга — это рассказ от ее имени о девочке, которая родилась перед развалом Советского союза в русскоязычном городе. Главная героиня книги борется в мужском мире политикума.

Книгу Мендель написала на новогодние праздники, когда заболела коронавирусом.

Напомним, экс-спикер Зеленского Юлия Мендель ушла с должности в конце апреля этого года и стала советником по международным коммуникациям.

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