"Нельзя принудить к миру рукопожатием": Харлан прокомментировала скандал с дисквалификацией

Украинская саблистка Ольга Харлан, отказавшаяся пожать руку своей сопернице из страны-агрессора и была за это дисквалифицирована на чемпионате мира, заявила, что Россия терроризирует украинский спорт.

Видео с комментарием ситуации, возникшей после ее победы в поединке с россиянкой Анной Смирновой, она разместила в Instagram.

Сегодняшний день спортсменка назвала очень трудным и очень важным, поскольку он дал "очень много ответов".

"Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт", — заявила Ольга Харлан.

Украинская саблистка призналась, что не хотела пожимать руку российской спортсменке, руководствуясь своим сердцем. Поэтому, как она говорит, произошло то, что должно было произойти.

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“Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать. Потому что ваши месседжи, ваши сториз, ваша поддержка, поддержка каждого, а особенно поддержка от наших бойцов, защищающих нас. Когда я слышу, что я их мотивирую, совершив этот поступок... Это невозможно передать. Я благодарю каждого из вас... Вы знаете, никого никогда нельзя принудить к миру, особенно украинцев... никаким рукопожатием... Правила должны измениться, потому что меняется мир", — убеждена украинская спортсменка.

Украинская спортсменка Ольга Харлан поблагодарила всех, кто поддержал ее поступок / Фото: из соцсетей

Напомним, в четверг, 27 июня, на проходящем в Милане Чемпионате мира по фехтованию разразился скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. После победы над россиянкой Анной Смирновой, допущенной к соревнованиям в нейтральном статусе, украинская саблистка отказалась пожать руку сопернице. Организаторы турнира дисквалифицировали украинку из-за отсутствия "проявления уважения". ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

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