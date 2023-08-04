"Нельзя сравнивать с делом Аристова": Арахамия о выезде Торохтия за границу

Карательных средств по отношению к народному избраннику применять не будут.

Отдых народного депутата Богдана Торохтия нельзя сравнивать с делом Юрия Аристова, которого накануне заметили на Мальдивах.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью РБК-Украина.

По словам Арахамии, карательных средств по отношению к народному избраннику применять не будут.

"Тогда ему (Торохтию) был выписан отпуск (в Болгарию – ред.), в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо прибегать к деталям, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он ее сопровождал", – уточнил он.

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Арахамия подчеркнул, что "это не Аристов с Мальдивами".

"Но все же это немного не та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше снизить нашу фракцию", — добавил глава фракции.

Несмотря на это, он отметил, что по поводу инцидента с выездом Торохтия было давление.

"Но я разобрался. Да, это вина, но не столько его, как его жены, которая не является членом фракции. И, наконец, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии " Слуга Народа " 48-летний Юрий Аристов в середине июля был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

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