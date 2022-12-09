Немцам от имени Украины рассылают фейковые письма: предлагают поступать в иностранный легион

Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что гражданам Германии рассылают поддельные письма с предложением вступать в иностранный легион Украины.
Об этом он 9 декабря сообщил в Facebook.
"Стало известно, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине", — написал он и подчеркнул, что указанные письма являются подделкой.
"Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", — отметил Николенко.
Он добавил, что Украина рассматривает рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.
Угрозы украинским дипломатам
Напомним, что история с угрозами украинским дипломатам началась 30 ноября, когда в посольство Украины в Мадриде отправили пакет со взрывчаткой. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, но его открыл другой сотрудник, пострадавший в результате взрыва.
Кроме посольства свертки со взрывчатками в Испании также получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, и посольство США.
Далее в дипломатические учреждения в Испании и ряд других европейских стран начали поступать окровавленные посылки, в середине которых были глаза животных.
Стоит отметить, что из-за этих инцидентов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба распорядился усилить охрану всех дипломатических миссий Украины за рубежом.
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