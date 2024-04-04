Немецкие компании помогают РФ отстраивать оккупированный Мариуполь – Tagesschau

В частности, речь идет о немецкой компании Knauf, глава которой Николаус Кнауф более 20 лет был почетным консулом России.

Журналисты нашли ряд доказательств того, что немецкие компании играют важную роль в восстановлении оккупированного россиянами Мариуполя. В частности, логотипы немецких производителей можно найти на строительной технике, окнах и гипсовых пакетах.

Это расследование провели журналисты политического журнала ARD Monitor, передает Tagesschau.

В годовых отчетах, на сайтах компаний, фото и видео – везде есть доказательства того, что немецкие компании играют важную роль в восстановлении Мариуполя. Это строительная техника или окна, на которых можно увидеть логотипы нескольких немецких производителей. В частности, на гипсовых пакетах заметно название Knauf. Это немецкое семейное предприятие из провинции Франкония – мировой лидер в производстве штукатурки. Еще потому, что в течение длительного времени ведет важный бизнес в России.

Руководитель компании Knauf Николаус Кнауф более 20 лет был почетным консулом России. На фото он улыбается рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Кнауф сохранил этот пост даже после аннексии Крыма, а в 2018 году назвал дальнейшие санкции против России "ужасающими".

В Knauf говорят, что в России продолжают работать 4000 человек, а продажи там миллиардные. В общем заявлении по поводу российского бизнеса Knauf сообщил журналистам, что осуждает российскую агрессию против Украины и соблюдает все санкции ЕС против РФ. Производят в России "исключительно для российского рынка". Однако компания оставила без ответа обширный список вопросов редакции.

Эксперт по санкционному праву Виктор Винклер не соглашается с тем, что у российского бизнеса нет ничего общего с немецкой материнской компанией.

"То, что если у меня есть дочерняя компания в России только на российской территории, что это, так сказать, не имеет отношения к санкциям, это абсолютный миф и не может быть реальностью", — высказался Винклер.

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Он пояснил, что даже если на стройматериалы принципиально не распространяются правила санкций ЕС, компании должны иметь возможность "эффективно исключить наличие военной связи, любой военной связи с поставкой". Это не обязательно должен быть военный акт в более узком смысле. "Но достаточно и того, что военные и военные действия России получают косвенную выгоду от того, что они совершают", – говорит эксперт.

Эти "военные отношения" создает заказчик: официальный дилер Knauf публично афиширует, что по заказу Минобороны РФ построил жилой дом из стройматериалов компании. У журналистов есть фото этого строительства с мешками Knauf.

Мешок со стройматериалом немецкой компании Knauf в Мариуполе/Скриншот с видео

Депутат Бундестага от ХДС и глава комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер осуждает участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя. Они поставили себя на службу войне, нарушающей международное право.

"Это очень очевидно по Knauf, потому что они фактически цементируют российские власти на оккупированных территориях, в том числе и в Мариуполе", – прокомментировал немецкий депутат.

Но Knauf – не редкий случай. На изображениях и видео, проанализированных журналистами, на многочисленных строительных площадках заметны бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке. На ней содержится логотип немецкой компании из Мюнстерланда в Северном Рейне-Вестфалии – WKB Systems GmbH. Компания оборудует, в частности, заводы по производству бетонных блоков.

Бетонные блоки с логотипом немецкой компании WKB Systems GmbH в Мариуполе/Скриншот с видео

Основным акционером компании WKB Systems GmbH является российский олигарх Виктор Бударин. Он использовал свою немецкую компанию как поставщика для строительной отрасли России. В распоряжении журналистов есть таможенные данные, которые свидетельствуют: WKB Systems GmbH несколько лет поставляла целые системы для заводов по производству таких газобетонных блоков российской компании Бударина – пожалуй, именно компании, продукцией которой Россия пытается укрепить свою власть в Мариуполе.

В последние годы под санкции уже попали многочисленные российские олигархи. Бударин не из них. Эксперт по санкционному законодательству Винклер говорит: "Осторожно говоря, выбор ЕС относительно того, к какому олигарху будут применены санкции, а к какому нет, пока нельзя отнести к единому плану".

По словам эксперта, особенно многие строительные подрядчики не подпадают под санкции. Хотя это, безусловно, можно было бы представить – в частности в случае с Будариным: "С юридической точки зрения, есть очень веская причина для применения санкций к этому лицу, а именно то, что это лицо, скорее всего, делает многое для укрепления российской экономики. И Германия здесь очень сильно вовлечена".

Компания WKB Systems GmbH не предоставила журналистам своих комментариев.

Пока немецкие компании помогают оккупантам в Мариуполе, напомним, что с 1 июля российские захватчики планируют выселять местных жителей из их жилья, если люди не получат паспорта РФ.

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