Немецкие специалисты готовят "невидимых" байдарщиков для украинского контрнаступления — СМИ

С января Украина начала получать знания и материалы для того, чтобы наконец-то вернуть оба берега Днепра под свой контроль после более чем 14 месяцев полномасштабной войны.

Украина готовит боевых байдарщиков, которые будут вовлечены в контрнаступление для форсирования Днепра. К этому привлечены немецкие специалисты.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, Германия участвует в подготовке украинского спецназа для проведения рискованных операций через реку. Полученные Bild видео и фото утверждают, что немецкие специалисты готовят элитных бойцов к выполнению задач в тренировочном лагере на востоке Украины. Солдаты в полном боевом снаряжении несут байдарки в море, а затем переплывают реку, вооруженные до зубов.

Отмечается, что байдарки гораздо лучше подходят для контрнаступления, чем моторные лодки, ведь благодаря им можно приблизиться к врагу незамеченным – здесь нет шума двигателя, а гребец находится ближе к воде, что делает его почти невидимым для врага.

Издание утверждает, что украинцы пользуются высокотехнологичными самодельными байдарками, изготовленными по военным стандартам. Их можно разбирать, чтобы легко транспортировать даже по труднодоступной местности.

Но самое главное – байдарки имеют специальное покрытие и структуру с низким инфракрасным свечением. Это значит, что россияне почти не видят их в темноте с помощью приборов ночной слежки.

Таким образом, украинские военные смогут почти незаметно и бесшумно переходить по рекам или водоемам. Они будут под защитой одного или нескольких снайперов на подконтрольном берегу, обеспечивающих огневое прикрытие.

Пока неизвестно, на каком именно участке Украина будет применять своих байдарщиков. Одно можно сказать наверняка: операция возможна везде, где россияне отступили за водоем и считают, что они находятся в безопасности.

Напомним, недавно появились снимки со спутника, свидетельствующие о том, что российские военные выкопали сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

Кроме того, в Евпатории российские оккупанты по всему побережью также начали рыть окопы. Местные жители недовольны, что военные РФ срывают приближающийся сезон отдыха.

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