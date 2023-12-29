Немецкий генерал прокомментировал заявления о "заморозке" войны в Украине

Слишком большие ожидания от украинского контрнаступления привели к разочарованию тех результатов, которые удалось достичь ВСУ. Несмотря на это, украинские военные были успешными и партнеры должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на призывы "заморозить" войну.

Соответствующее заявление сделал генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Украинский ситуационный центр Минобороны ФРГ в интервью Süddeutsche Zeitung.

По его словам, несмотря на все, ВСУ были успешными и партнеры должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на призывы "заморозить" войну.

"Конечно, большую роль играет то, каким в дальнейшем будет война. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать любую возможную поддержку тем факторам, на которые мы можем повлиять на пользу Украины, а именно обеспечивать материалами, а также усиливать усилия по обучению". – сказал Фрейдинг.

Он прогнозирует и то, что контрнаступление остановилось, потому что ВСУ не имели поддержки с воздуха, фактически не имели противовоздушной и противоракетной обороны, а имевшиеся в наличии приходилось использовать для защиты населенных пунктов и критической инфраструктуры.

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Кроме того, отметил он, Украина атаковала чрезвычайно хорошо подготовленные российские позиции, которые были заминированы на многие километры и забаррикадированы до такой степени, какой никто, пожалуй, никогда раньше не видел в таком масштабе.

"Это означает, что российский принцип "держать позицию по минным заграждениям" работает, если эти позиции сильные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", — признал офицер Бундесвера.

Он акцентирует, что важным уроком для Бундесвера и НАТО является осознание совершенно нового значения беспилотников.

"Сейчас мы создали оперативную группу по вопросам беспилотников. Она должна позволить нам быстро внедрить в войска разные типы беспилотников и систем защиты от беспилотников, чтобы мы могли начать тренировки и эксперименты", – сказал военный.

Напомним, военный аналитик полковник Петр Черник рассказал, что Путин будет продолжать войну против Украины, поскольку боится быть ответственным за поражение России.

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