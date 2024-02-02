Немецкий канал показал жизнь в Мариуполе: в МИД Украины возмущены и требуют объяснений

В сюжете показали восстановление и пророссийские настроения жителей.
Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер, возглавляющий российское бюро, посетил оккупированный Мариуполь, чтобы снять сюжет о жизни граждан. В нем он исказил картину о жизни украинцев и "нормальном функционировании" города под "властью" российских захватчиков.
Об инциденте сообщил советник мэра украинского города Петр Андрющенко.
Сюжет немецкого журналиста о Мариуполе
Мариуполь посетил лично директор российского офиса ZDF и снял сюжет в духе кремлевской пропаганды. В нем говорится, что, мол, большинство жителей имеют пророссийскую позицию. Акцент сделали и на том, что Мариуполь "отстраивается", не отмечая, что его разрушили российские войска.
"Мариуполь – это не город-призрак, я хотел бы это четко прояснить", "Сопротивление? Я ничего такого не вижу", – говорит Керпер.
Также журналист подчеркнул, что городу нужны люди для того, чтобы там "вновь заработала экономика".
По его словам, Мариуполь "функционирует, там работают магазины и рестораны, есть отопление, горячая вода и интернет.
В сюжете Керпера также говорилось о том, что до оккупации в разбомбленном русскими войсками драмтеатре было " запрещено играть на русском языке", а вот "теперь ситуация изменилась".
После негативной реакции на сюжет телеканал ZDF признал, что Керпер выбрал якобы лишь одну обманчивую фразу — "город работает". В СМИ отметили, что "выделение только этой цитаты дает только сокращенное представление о его впечатлениях".
Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления с помощью значительных финансовых ресурсов.
Андрющенко призвал отреагировал на ситуацию
Мэр Мариуполя Андрющенко отреагировал на ситуацию: "Официальная реакция мэрии будет сегодня, как она должна быть. "Неофициально" скажу, что деньги не пахнут никому, больше представителям российских офисов нормальных СМИ, пока мы не поставим национальную безопасность в верхний угол, такое будет происходить и дальше, и больше, больше, больше", — написал он.
Кроме того, он обратился в СНБО, СБУ, ГНСУ, призвав показательно хотя бы раз быстро отреагировать на такой случай.
"Во-первых, ввести персональные санкции в отношении журналиста и привлечь его к ответственности за нарушение границы. Во-вторых, советует чиновник, открыть и уголовное производство за пропаганду – с приговором или розыском", — добавил он.
Реакция МИД Украины
Спикер ведомства Олег Николенко также отреагировал на инцидент, назвав его "искажением реальности".
"Это не журналистика", — написал он.
Николенко подчеркнул, что визит руководителя московского бюро в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство и призвал предоставить официальные объяснения.
"Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. И это происходит очень быстро", — заявил он.
Какая ситуация в Мариуполе
Между тем, жители Мариуполя жалуются на отсутствие большого количества "узких" специалисты и проблемы с оборудованием в местных больницах. Более того, люди не могут получить помощь даже от "скорой".
Также в городе до сих пор многие дома аварийные — нет отопления, электроснабжения. Но вместо того, чтобы восстановить жилье для мариупольцев, оккупанты решили выдать план "реконструкции" набережной.
Кроме того, восстановление десятков домов, о которых рапортуют оккупанты, оказались "фасадными".