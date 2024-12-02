Военная поддержка и мирные переговоры: зачем Шольц прибыл в Киев

Впервые за два с половиной года глава немецкого правительства прибыл в Украину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц 2 декабря прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины.

Детальнее о приезде главы немецкого правительства в Киев – читайте в эксклюзиве ТСН.ua

Олаф Шольц в Киеве

Утром, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По данным Bild, поездка Шольца в Украину была запланирована еще до начала правительственного кризиса в Германии и раскола к правящей коалиции. Канцлер хотел, чтобы его визит состоялся после выборов в США и до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится в январе.

В последний раз канцлер ФРГ побывал в Киеве в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьером Италии Марио Драги.

В Офисе Президента сообщили, что Шольц с Зеленским посетили раненых украинских военных в киевском госпитале. Немецкий канцлер пообщался с бойцами.

Зеленский, вместе с канцлером ФНС, почтили память всех наших воинов, чьи жизни были унесены российской агрессией и осмотрели воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления, которые Украина производит в сотрудничестве с Германией.

Чемодан Шольца

По прибытии канцлера ФРГ в соцсетях украинцы активно начали распространять мемы по чемодану Шольца. Многие шутки касались ее содержания. Одни предполагали, что там оружие, другие – что деньги, третьи полагают, что там ключи к крылатым ракетам "Taurus".

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"Шольц ядерку привез", "Шольц привез пакет помощи", "Олаф Шольц приехал, чтобы получить тысячи от зеленского" – с такими подписями распространялись фото с приезда канцлера ФРГ шутливого характера в соцсетях.

Шутливая картинка о приезде Шольца \ скриншот из соцсети

Шутливая картинка о приезде Шольца \ скриншот из соцсети

Шутливая картинка о приезде Шольца \ скриншот из соцсети

По словам предпринимателя Андрея Федорова чемодан Rimowa, с которым был канцлер Германии Олаф Шольцу в Киеве, является символом немецкой культуры благодаря своей долговечности и статусу.

Предприниматель рассказал, что в аэропорту Мюнхена можно увидеть как минимум десятки людей с этими чемоданами разного размера и возраста. Бренд Rimowa является культовым для германской культуры из-за своей долговечности. Считается, что такой чемодан покупаешь раз в жизни, и чем он более убит и потрескался, тем лучше. Он символ безопасности и бережливости.

Цель приезда

Как сообщило немецкое информагентство DPA, Шольц прибыл в столицу Украины для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации издания Tagesschau, по прибытии в украинскую столицу немецкий канцлер отметил свою поддержку государства, подвергшегося нападению со стороны России.

Издание Spiegel пишет, что своим визитом канцлер Германии хочет дать понять, что его государство продолжает стоять на стороне Украины.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", – заявил Шольц по прибытии в Киев.

Он заверил, что Германия "останется сильнейшим поклонником Украины в Европе". Политик также выразил надежду на скорые поставки оружия.

Издание Bild со ссылкой на источники, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему он готов по мирным переговорам с Россией.

"Ничто не должно решаться из-за глав украинцев", – сказал источник издания.

Заметим, 15 ноября немецкий канцлер впервые через два года поговорил по телефону с Путиным. Своим поступком он нарушил изоляцию российского президента, с которым из-за агрессии против Украины отказывалось говорить подавляющее большинство западных лидеров.

Владимир Зеленский отметил, что телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным может открыть " ящик Пандоры " многословных переговоров, которые ничем не завершатся.

Военная помощь от Германии, но без "Taurus"

По прибытии Канцлер ФРГ заявлял, что Берлин поставит Киеву оружие на 650 миллионов евро.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", – высказался Шольц после своего прибытия. в столицу.

Однако в пакете помощи не будет желаемых крылатых ракет, которые хочет Украина, пишет Bild.

По данным издания, Шольц привез с собой обещание: "Я хотел бы дать понять, что Германия останется сильнейшим поклонником Украины в Европе".

"Украина может положиться на Германию: мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – сказал он.

Но желанной Киевом крылатой ракеты "Taurus", которая может достигать Москвы, нет в списке вооружения, которое Шольц пообещал Украине уже в декабре.

Как сообщал Шольц ранее в эфире в эфире ZDF, его страна " не делает определенные вещи ", в частности, касающиеся передачи этих ракет. Канцлер отмечает, что это поддерживает большинство населения Германии.

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"Например, доставляем крылатые ракеты, например, соглашаемся с тем, что опасное оружие, которое мы поставили, можно использовать для атаки на целые в глубине России. Я считаю, что это курс, поддерживаемый большинством среди граждан", — подчеркнул Олаф Шольц.

По словам канцлера ФНС, поставка немецких ракет Taurus Украине является ответственностью, которую он не хочет брать на себя.

О чем говорил Зеленский с Шольцом

Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом Владимир Зеленский сообщил, что его переговоры с Олафом Шольцом в формате тет-а-тет продолжались почти два с половиной часа вместо запланированных 40 минут, а главными темами стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

"Я объяснил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, был достаточно открыт с канцлером по НАТО и нашим гарантиям безопасности. Кому мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому был такой долгий разговор", – отметил Зеленский.

Кроме того, по словам главы государства, на встрече речь шла о смене власти в Соединенных Штатах.

"Мы очень надеемся, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов Америки будет сильной, еще более сильной, и что политика Соединенных Штатов не изменится. Прежде всего, должны говорить об этом здесь, в Европе, и думать, как можем еще усилить наше государство, каковы бы вызови нас". не ожидали", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее во время совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что Россия должна осознать преступления, которые совершает в Украине.

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