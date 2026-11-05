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- Украина
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Немец рассказал, что его удивило быту с украинкой: дети и "ведро супа" (фото)
Украинская блоггерша показала реакцию немца на бытовые привычки украинских женщин. Он назвал чрезмерную заботу о детях и больших порциях еды.
Украинская блоггерша Лилия, которая находится в отношениях с немцем, опубликовала в TikTok видео, в котором попросила любимого рассказать, что ему больше не нравится в украинских женщинах. Ответ касался не облика или характера, а бытовых привычек — чрезмерной заботы о детях и традициях готовить «с запасом».
Об этом @lillia.my.paradise рассказывает в своем блоге.
«Первое, что мне не нравится… Когда речь идет о детях. В Германии есть „сумасшедшие“ мамы, но здесь это экстремально! Полностью экстремально», — сказал мужчина в видео в TikTok блоггерше.
По его словам, украинские мамы очень внимательно относятся к здоровью, питанию и воспитанию детей, стремясь дать им «все лучше и даже больше».
Второе, что удивило немца, — размеры порций.
«Если я хочу супа, то получаю ведро супа. Я не знаю, что мне с этим делать. Это всегда так, снова и снова», — пошутил он.
Реакция подписчиков
В комментариях под видео многие пользователи согласились с героем. Одни отметили, что украинцы любят угощать, другие шутили, что сварить двухлитровую кастрюлю борща невозможно на генетическом уровне.
«Да у нас маленькая кастрюлька есть только для того, чтобы сварить яйца! Украинцы любят поесть и угостить других! А что касается детей… Да, дети для нас — святое!»
«Так живи с немкой.»
«Это, наверное, у нас всех такое. Страшная любовь и опека над детьми (даже когда они уже взрослые) и приготовление ведрами.»
Сварить двухлитровую кастрюлю борща на генетическом уровне невозможно.
«Мы не умеем варить меньше борща, только ведро.”Евгения Л
«Так и знала, что мое решение выйти замуж за грузина было верным».
«Борщ — это „пища богов“, которую он готов есть на завтрак, обед и ужин. Поэтому моя шестилитровая кастрюля кажется ему слишком малой для такой вкусности. Наше приготовление тазиками — отличная традиция».
«Я никогда не буду в его глазах слишком заботливой мамой. Потому что нужно знать, что такое любящий грузинский отец. У меня просто нет шансов.
«Это обо мне. Поэтому я и не смогла бы жить с иностранцем — мы бы не сошлись менталитетами.»
«Варить одну тарелочку пищи — это только пачкать посуду.»
Напомним, ранее украинка купила старый дом в селе на Житомирщине и «влипла» на большие деньги. Юлия поделилась в TikTok сметой замены крыши в купленном деревенском доме, вызвав бурную дискуссию в соцсетях.