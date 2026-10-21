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Девятый визит Виткоффа в Россию для переговоров с Путиным не принес Трампу того, чего он действительно хочет.

Девятый визит Виткоффа в Россию для переговоров с Путиным не принес Трампу того, чего он действительно хочет. / © ТСН.ua

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
6 мин

(Не)мирный план США: девятый визит Уиткоффа в Россию — Трамп не получил главный подарок от Путина

Уиткофф назвал Путина «гуманистом» на фоне массовых убийств украинцев. В ответ глава Кремля восхвалял Трампа, врал о снижении цен на дизель, но на настоящие переговоры так и не согласился.

Автор публикации
Фото автора: Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк
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До промежуточных выборов в Конгресс США, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей, остается менее двух недель. Традиционно такие выборы — своеобразный экзамен для Белого дома, потому что проходят ровно на половине срока действующего президента. С высокой долей вероятности, имея рекордно низкий рейтинг, Трамп этот экзамен провалит. Даже дизельная сделка с Путиным и попытка переложить ответственность за собственные ошибки на Украину, в том числе за повышение цен на топливо из-за проигранной войны в Иране, не поможет американскому президенту сохранить республиканское большинство в Конгрессе.

Опрос Reuters/Ipsos показывает, что еще в начале октября преимущество демократов над республиканцами составляло 7%. После того, как Трамп открыто стал на сторону Путина, надеясь, что уступки России и давление на Украину помогут удержать Конгресс, разрыв в пользу демократов увеличился до 12%. Основной причиной снижения поддержки республиканцев избиратели называют рост цен на топливо, продукты и жилье. К тому же общенациональные опросы показывают, что большинство американцев поддерживают именно Украину в войне России.

Но, несмотря на соцопросы, Трамп продолжает свою предвыборную кампанию, делая откровенно манипулятивные, ложные и подчас абсурдные заявления об Украине. После его слов, что Украина потеряла океаны, которых никогда не имела, президент США вновь повторил откровенную ложь о якобы предоставленных Киеву $350 млрд помощи, за которые Америка ничего не получила взамен, и еще раз обвинил Украину в росте цен на дизель. А в среду, 21 октября, его спецпосланник Стив Уиткофф, в очередной раз приехав в Россию, назвал Путина «гуманистом».

Что Уиткофф повез к Путину и с чем уехал? И почему в администрации Трампа просчитались, когда сделали Украину козлом отпущения? Читайте в материале ТСН.ua.

Игра на публику: кремлевский спектакль для Трампа

На фоне катастрофически низких рейтингов накануне промежуточных выборов в Конгресс Трамп отчаянно стремится продемонстрировать хоть какой-то результат, надеясь, что его избиратель это оценит. Во время уже девятого за последние два года визита Уиткоффа в Россию Путин освободил 74-летнего американского учителя Стивена Хаббарда, который пробыл в заключении четыре года. Хаббард — последний из американцев, освобожденный из-под российского ареста.

Начиная переговоры с Уиткоффом, Путин восхвалял дизельное соглашение с Трампом, утверждая, что именно после него цены на мировых рынках снизились на 5-6%. На самом же деле американские фьючерсы на дизель выросли на 5,5% с 9 октября, когда США и РФ заключили дизельную сделку. Однако видео именно этой лжи Путина Кремль распространил по всем информационным каналам, как и заявление российского вице-премьера Новака, что уже в четверг, 22 октября, РФ отправит первый танкер с дизелем в США.

Неизвестно, как физически это топливо попадет на американский рынок, ведь импорт из России запрещен другим законом, принятым еще в 2022 году Конгрессом, и Трамп не имеет полномочий его отменить. К тому же советник украинского президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк написал в Facebook, что первый танкер будет везти 40 тыс. т российского дизеля — 300 тыс. баррелей. При этом США потребляют около 4 млн баррелей дизельного топлива в сутки.

«То есть весь этот танкер покрывает менее 2 часов американского потребления. В то же время сами США экспортируют 1,5 млн баррелей дизеля в сутки. Танкер (из России — Ред.) равен 4,5 часа американского экспорта. Так что один из крупнейших в мире экспортеров покупает дизель у страны-агрессора, чтобы покрыть два часа собственного спроса», — отметил Власюк.

Также, по его словам, дорога из Усть-Луги к американским терминалам занимает 2,5-3 недели. Поэтому этот российский танкер, если и дойдет до американских портов, то уже после промежуточных выборов в Конгресс, которые республиканцы уверенно проигрывают. Например, в Техасе, который считается традиционным республиканским штатом, все шансы обраться в Сенат имеет кандидат от демократов. При этом кандидат от республиканцев, как пишут американские СМИ, приватно жаловался донорам и лоббистам, что высокие цены на бензин и дизель из-за войны с Ираном вредят его предвыборной кампании.

Согласие на переговоры: главного Трамп не получил

Встреча Уиткоффа с Путиным длилась три часа, после чего российские чиновники сделали очередной ряд громких заявлений, чтобы, очевидно, «помочь» Трампу удержать рейтинг.

Во-первых, помощник главы Кремля Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры США-Украина-РФ в Абу-Даби по главной теме — «построению системы безопасности для России и Украины по окончании конфликта».

Ушаков также добавил, что переговоры пройдут на экспертном уровне в середине ноября. То есть даже не до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. А что в Кремле понимают под системой безопасности давно известно. Это не только капитуляция Украины, но отход НАТО на границы 1997 года.

Во-вторых, по словам спецпредставителя главы Кремля Дмитриева, во время встречи Путин и Уиткофф «пришли к пониманию, что сотрудничество РФ и США будет расширяться». А пресс-секретарь Путина Песков добавил, что контакты по зарубежным активам «Лукойла» между Вашингтоном и Москвой продолжаются.

ТСН.ua уже писал, что, кроме российского дизеля, администрация Трампа также хочет вывести из-под санкций часть российского теневого флота и оказывает давление на европейские страны, чтобы те разблокировали часть замороженных в Бельгии активов Центробанка РФ. Относительно «Лукойла» — второго по величине производителя дизеля в России — его международный портфель активов может приобрести консорциум инвесторов, связанных с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В то же время не следует забывать, какое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне визита Уиткоффа в Питер. Он сказал, что Россия посмотрит, что предложат американцы, и Москва готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок, потому что Кремль не ожидает чуда от администрации Трампа в вопросе санкций. Еще раньше Лавров сказал, что никакого прекращения огня не последует.

То есть, как видим, главный подарок от Путина — согласие на прекращение огня до промежуточных выборов в Конгресс — Уиткофф не привезет Трампу из Питера. Помимо обещаний провести трехсторонние экспертные переговоры уже после выборов в середине ноября.

Напомним, что визит Уиткоффа в Россию состоялся после встречи спецпредставителя Трампа с Владимиром Зеленским накануне в Осло, где, по словам украинского президента, обсуждались различные виды гарантий безопасности, в частности, по модели статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Соответствующий документ Уиткофф должен был передать российской стороне. Однако в Кремле уже успели заявить, что «среди новых моментов в подходах Киева и ЕС, о которых рассказал Уиткофф, не так уж много полезного для урегулирования».

Правда, наиболее результативным стал разговор Владимира Зеленского с госсекретарем Марко Рубио по дороге в Осло. Несмотря на заявления Рубио о том, что без помощи США Украины сейчас не существовало бы, мы снова получили доступ к американским разведданным, в частности о пусках российской баллистики. Однако ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных до сих пор не сняты. При этом госсекретарь открестился от того, что Белый дом как-то причастен к этому, возложив ответственность исключительно на Илона Маска и SpaceX. Последний, как известно, уже писал в Х, что такие решения принимает президент США и Пентагон.

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