(Не)мирный план Трампа-Путина: США требуют от Украины территориальных уступок, но Кремлю нужно больше

Совместный доработанный документ поступил в Вашингтон в среду, 10 декабря, уже после того, как Дональд Трамп поговорил по телефону с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трамп сказал, что Украину во время этого разговора «обсуждали достаточно резкими словами». А еще раньше в интервью Politico американский президент, повторяя тезисы российской пропаганды, подверг сомнению демократию в Украине из-за непроведения выборов.

Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам и уже обсудил с представителями Верховной Рады предоставление украинских законных ответов (т.е. наработки соответствующего законодательства — Ред.) на вопрос о выборах в условиях правового режима военного положения. Самое главное — это безопасность их проведения и возможность голосования наших военных. Соответствующие гарантии безопасности должны предоставить США и ЕС. К тому же любой предпосылкой должно стать принципиальное согласие России на всеобъемлющее прекращение огня как на фронте, так и прекращение ракетно-дроновых ударов по всей Украине.

Первым шагом в этом направлении могло бы стать согласие Москвы на «энергетическое» перемирие. По словам Зеленского, россияне бьют по нашей энергетике и мы совершенно справедливо отвечаем. «И поэтому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы всегда это подчеркивали, что мы готовы. Это очень важно для людей», — добавил украинский президент. Но лекция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в четверг, 11 декабря, в очередной раз показала, что Кремль не просто не заинтересован в прекращении огня, но требует от США и НАТО «отстроить» Берлинскую стену времен Холодной войны.

На каком этапе очередных обсуждений находится «мирный» план Трампа-Путина? Удастся ли его согласовать к Рождеству, как того хочет Трамп? Читайте в материале ТСН.ua.

Три документа: США хотят вернуть Россию к мировой экономике

ТСН.ua уже сообщал, что после встречи Владимира Зеленского со Стармером, Макроном и Мертвецом в Лондоне в понедельник, 8 декабря, Украина и европейские союзники согласились финализировать и прислать США свой доработанный мирный план, содержащий 20, а не 28 пунктов (как предполагал первый вариант, «слитый»).

Это первый документ, который постоянно претерпевает изменения. Второй, по словам президента Зеленского, — это гарантии безопасности, которые необходимо согласовать с «коалицией желающих» — объединением европейских стран, готовых оказывать оборонную поддержку и направить в Украину свои войска после установления режима прекращения огня. И третий — восстановление Украины после завершения войны.

Третий документ по восстановлению и экономическому восстановлению Владимир Зеленский вместе с командой уже обсудил в среду, 10 декабря, с министром финансов США Скоттом Бессентом, зятем Трампа Джаредом Кушнером (только недавно присоединившимся к переговорному треку — Ред.) и гендиректором BlackRock (одна из крупнейших компаний Рейнком) одна из самых крупных компаний. Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус отмечает, что американские чиновники обсуждают с Ларри Финком создание Фонда развития Украины с привлечением Всемирного банка на $400 млрд.

Судя по публикации в The Wall Street Journal, в администрации Трампа не отказались от идеи использовать для этого $200 млрд замороженных в ЕС активов Центробанка РФ, как будто в Евросоюзе на это уже дали согласие, как и от желания еще и заработать на этом. Более того, по информации издания, в рамках восстановления Украины Америка продвигает дополнительное предложение — возвращение России в мировую экономику путем совместного освоения Арктики и возобновления поставок российских энергоресурсов в Европу.

Приглашение в Берлин: на чьей стороне Трамп

В четверг, 11 декабря, после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, заявившим, что Альянс — это следующая цель России, Фридрих Мерц сообщил, что переговоры с американцами по «мирному» плану продолжатся на выходных, а в начале следующей недели возможно состоится встреча в Берлине.

«Примет ли администрация США участие в этой встрече в значительной степени зависит от документов, над которыми мы будем работать в настоящее время», — добавил Мерц.

Однако после обнародования на прошлой неделе новой американской Стратегии нацбезопасности заявления президента США в адрес Украины и Европы в целом, которое он назвал слабым, стали не просто резкими, но и довольно пренебрежительными. Так, в среду, 10 декабря, Трамп призвал Зеленского «быть реалистом», добавив, что 82% украинцев требуют мирного урегулирования. На какие соцопросы ссылался американский президент, можно только догадываться. Но это уже не первая манипуляция, которую мы слышим от Трампа.

Недавно он снова заявил, что Джо Байден вроде бы предоставил Украине $350 млрд наличными, что является полной ложью. ТСН.ua уже писал, что по данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала полномасштабного российского вторжения страны G7 и ЕС предоставили Украине помощь более чем на $300 млрд. Правда знания Трампом географии, которые он изложил в недавнем интервью Politico, тоже вызывают удивление.

«Знаете, я в душе человек недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: „О, этот Крым такой красивый. Вау…“. Он окружен океаном со всех четырех сторон в самой теплой части. Там лучшая погода, все лучшее», — сказал президент США.

Движение по кругу: США требуют от Украины отдать территории

Не секрет, что администрация Трампа требует от Украины отдать России территории Донбасса, которые Москва не контролирует. Госсекретарь Марко Рубио даже заявлял, что Киев и Москва «буквально спорят за территорию размером 30-50 км и 20% оставшейся под контролем Украины Донецкой области».

Американский телеканал CNN, ссылаясь на европейских дипломатов знакомых с содержанием плана из 20 пунктов (очевидно совместного документа Украины и ЕС — Ред.), отмечает, что предлагается создать демилитаризованную зону вдоль линии столкновения. При этом американские предложения, как пишет Financial Times, не предполагают выведение российских войск из восточной границы этой демилитаризированной зоны.

Это означает, что администрация Трампа поддерживает требования Путина по поводу территориальных уступок. При этом министр армии США и новый спецпосланник Трампа Дэн Дрисколл, почти месяц назад и привезший в Киев «мирный» план Трампа-Путина из 28 пунктов, вроде бы обещает Украине создать наиболее высокотехнологичную демилитаризованную зону по так называемому корейскому сценарию. В частности, об этом в The Washington Post писал и Дэвид Игнатиус, ссылаясь на американских переговорщиков, предлагающих создать демилитаризованную зону отвода сторон. При этом нигде не сообщается, кто и как планирует ее контролировать, какая это будет миссия, с каким мандатом, и кто на это выделит средства.

Еще в сентябре Владимир Зеленский говорил, что бы Киев согласился на остановку войны по нынешней линии фронта. Однако, как заявил украинский президент, по международному праву и Конституции Украины мы не имеем никакого права отдать территории. В то же время, «мирный» план Трампа-Путина, как известно, предусматривает возможность признания США оккупированных Россией Крыма и Донбасса российскими. Правда, в администрации Трампа никогда не комментировали готовы ли это сделать де-юре, как этого требует Путин.

К тому же во время визита в Индию на прошлой неделе глава Кремля, угрожая оккупировать весь Донбасс военной силой, вспомнил и о «Новороссии». Как видим, территориальные «аппетиты» Путина не ограничиваются исключительно Крымом и Донбассом. Более того, в четверг, 11 декабря, выступая с двухчасовой «лекцией» российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил и о требованиях Москвы с декабря 2021 года.

«В декабре 2021 года мы и не помышляли ни о чем кроме мирного урегулирования. Передали предложения США и НАТО, проекты документов, нацеленных на то, чтобы согласовать гарантии безопасности на западном направлении. Предложили подписать юридически обязывающие соглашения. Эти предложения и американцами, и натовцами были высоко отклонены», — Лавров.

Речь идет о требовании Москвы, которое кратко и в грубой форме сформулировал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков: «НАТО нужно собирать манатки и убираться на границы 1997 года».

Вечером четверга, 11 декабря, издание Axios сообщило, что чиновники США встретятся с представителями Украины, Франции, Германии и Британии в Париже в субботу, 13 декабря. Однако, учитывая бесконечные аппетиты Москвы, вряд ли администрации Трампа удастся добиться хотя бы временного мирного урегулирования уже к Рождеству. К тому же, напомним, Путин требует не только капитуляции Украины, но и от НАТО — закрепления в своих официальных документах положения о невступлении Украины в Альянс, на что единого согласия союзников никогда не будет, как и возвращение НАТО в «границы» 1997 года.