"Немного будем миксовать все варианты": глава МОН рассказал, каким будет формат обучения с 1 сентября в школах

"Немного будем миксовать все варианты": глава МОН рассказал, каким будет формат обучения с 1 сентября в школах

Шкарлет подчеркивает необходимость соблюдения карантинных норм.

Если в сентябре-октябре в отдельных регионах будет вспышка коронавируса, некоторые школы могут перейти на дистанционку, другие, ожидается, что примут учеников в традиционной форме. В МОН считают, что даже при высоких показателях COVID-19 ученики начальной школы и инклюзивного-ресурсных центров должны ходить в школу.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Главкому".

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По его словам, в МОН ожидают, что в начале осени еще не будет вспышки коронавируса и сезонных заболеваний, поскольку на улице будет еще довольно тепло. Впрочем, если регион перейдет из "зеленой" в "желтую" и "оранжевую" зону учебные заведения могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

"Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию. Наиболее благоприятный сценарий — зеленая карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если в них будут вспышки заболеваний", — пояснил Шкарлет.

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Он добавил, что даже в условиях высокого уровня заболеваемости коронавирусом МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы и инклюзивного-ресурсные центры работали в обычном режиме. Впрочем, он напомнил об обязательности 80% вакцинированных педагогов.

"Имея полуторагодовалый опыт работы в условиях и карантина, и жесткого локдауна, министерство выработало крайней мере три варианта начала нового учебного года. Все в любом случае зависит от нас с вами, от того, придерживаемся ли карантинных норм, гигиены, дистанции, пользуемся ли средствами индивидуальной защиты. Все эти сценарии прописаны в постановлении Кабмина №1236 (от 9 декабря 2020 года). Единственное, мы немного будем миксовать все эти варианты", — подытожил Шкарлет.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если вакцинировано против коронавируса 80% педагогов. По состоянию на сейчас, например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

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Новости Украины: Шкарлет объяснил, каким может быть новый учебный год

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