Немного ностальгии: любимые продукты с 90-х годов, о которых часто вспоминают с улыбкой

У многих людей 90-е годы прошлого века ассоциируются не только с нищетой, но и беззаботным детством и необычными импортными продуктами в яркой упаковке. ТСН.ua собрал для вас топ продуктов из 90-х, чтобы просто вспомнить с улыбкой, как это было.

Помните ли те времена, когда каждая девочка во дворе изучала любовь по жвачкам "Love is", а ребята собирали вкладыши с машинками "Турбо"? Какие вкусняшки из 90-х любили вы?

Бульонные кубики: Gallina Blanca, Knorr, Maggi

"Gallina Blanca буль-буль, буль-буль" – эту песенку точно помнят все те, кто рос в 90-х, ведь она раздавалась с каждого телевизора. Бульонные кубики были на кухне всех хозяек и их добавляли в любые супы, борщи, а также картофель и тушеные блюда. Все они помогали получить более насыщенный и яркий куриный, телячий или грибной вкус.

Маргарин Rama

Этот продукт также занимал особое место на столе украинцев в 90-х годах прошлого столетия. Большинство принимали маргарин за сливочное масло с интересным вкусом, поэтому щедро намазывали его на куски хлеба. Еще большей популярностью пользовались у наших мам и бабушек пустые баночки из-под маргарина Rama. В них хранили всякую дребедень, например, гвозди или пуговицы.

Сухарики "Три корочки"

Хотя эти сухарики появились в конце 90-х годов, они сразу стали очень популярны среди молодежи. Наиболее культовыми среди всех прочих в линейке данного продукта стали "Три корочки" со вкусом хрена. И если очень сильно постараться, то можно даже ощутить на языке тот неповторимый вкус.

Вермишель "Мивина"

Конечно, ее можно приобрести и сегодня, но в то время каждый ученик, возвращаясь из школы, покупал сухую вермишель и съедал ее вместе с приправой без горячей воды. Как наши желудки выдерживали такую нагрузку, понять трудно, но этот продукт считался верхом удовольствия.

Жевательные конфеты "Mamba"

Рекламу этого продукта о том, что "Сережа тоже любит "Mamba"" многие помнят до сегодняшнего дня. Хотя эти фруктовые ириски все еще можно приобрести в магазинах, самую большую популярность они получили именно в 90-х.

Жвачки "Love is"

Фантики этих жвачек рассказывали, что такое настоящая любовь, а поэтому их любили собирать девочки. Многие узнали о чувствах именно из рассказов, которые были описаны на небольших бумажках. Особенно полюбился всем клубнично-банановый вкус. Интересно, есть ли среди вас те, кому удалось собрать полную коллекцию фантиков Love is?

Жвачка "Turbo"

Еще одна жвачка, которую точно помнят все дети 90-х годов. Первая появилась с приятным ароматом персика, а впоследствии можно было полакомиться и другими фруктовыми вкусами. Изготовлением жвачки занималась турецкая компания Kent Gida. Необычайно жесткая резинка, которую было трудно разжевать, казалась самым лучшим лакомством в детстве.

Фантик из жвачки "Turbo"

А внутри был вкладыш с популярными автомобилями и мотоциклами. Именно поэтому жвачки Turbo были очень популярны среди мальчишек. В 1995 году производство расширилось и появилось три отдельных линейки с разными фантиками внутри – Turbo Super, Turbo Classic и Turbo Sport. Сейчас резинка также выпускается, но ее популярность уже не так безумна.

Tic-Tac: всего две калории

В те времена мало кто задумывался над тем, чтобы считать калории. Но радостный слоган рекламы Tic-Tac о том, что во вкусных драже всего две калории, запомнился всем и надолго. Хотя в то время вкусности поедались целыми упаковками и были в каждой сумке.

Мятные конфеты Rondo

Были еще конфеты Rondo, которые, в понимании наших родителей, могли запросто вылечить больное горло. Ведь они смотрели популярную в то время рекламу о супермятном вкусе.

Жвачка "Boomer"

Разнообразные жвачки в те времена были очень популярны среди детей Украины. Название этого бренда связано с именем супергероя из Испании, отличавшегося интересной внешностью: у него были пластиковые конечности. Каждая упаковка жвачки имела внутри фантик-наклейку, где рассказывалась история, как герой Boomer кого-то спас. Интересно, но дети в 90-х ценили именно резинку, а не наклейку. Ведь компания предлагала широкий спектр вкусов — от фруктовых до экзотической на то время кока-колы. А еще из этой жвачки можно было надуть самый большой пузырь.

Напитки в порошках Invite+, Yupi и Zuko

Наверное, каждый все еще помнит слоган "Просто добавь воды". Именно он звучал в рекламе напитка "Invite+". Таким же был и Yupi. Обычный порошок, который нужно было развести в стакане воды, чтобы получить "натуральный" сок с самыми разными вкусами. Конечно, натуральностью там и не пахло, но для детей 90-х эти напитки были настоящим чудом.

Напитки Zuko – вкусы с детства

А некоторые могли даже позволить себе полакомиться "Zuko". Его вкус был более сочным и более похожим на фруктовый.

Жвачки Wrigley's

В рекламе их клали на язык, а затем медленно заворачивали пластинку. Те дети, которым удалось повторить этот трюк, считались самыми крутыми во дворе.

Жвачка Hubba Bubba

Ее также производила компания Wrigley's, но она отличалась оригинальным вкусом и необычной формой. А еще из этой резинки можно было создать огромные пузыри, за что она сразу полюбилась детям. В целом семейство Хубба Бубба насчитывает около 15 видов, а марку любят в разных странах мира даже сегодня.

Жевательные резинки "Элен и друзья"

Жвачки "Элен и друзья"

Если вы смотрели "Элен и друзья" ("Hélène et les Garçons"), тогда, скорее всего, собирали вкладыши из этой резинки, ведь они содержали изображение из этого популярного телесериала. Все девушки ждали выхода новой серии с особым нетерпением, а потому с радостью покупали жвачки.

Чай Pickwick

Большинство запомнило этот чай по интересной рекламе, в которой чайник имел вид большой клубники. Наверное, каждый ребенок тогда мечтал иметь такой у себя дома. Напиток отличался безумным вкусом ароматизатора, но в 90-е годы казался настоящим "раем".

Жвачки Stimorol

Появившись на полках украинских магазинов в 1992 году, эта резинка сразу стала самым главным конкурентом популярных уже тогда Wrigley's. Отечественного потребителя резинка покорила очень интересной для того времени рекламой об американском полицейском и байкере.

Еще одни жвачки BomBibom

Резинка была создана турецкой фирмой Baycan Gida и выпускалась она только в 90-х годах XX века. Жвачка сразу получила широкую популярность у потребителей. Возможно из-за грандиозного количества вкусов (от дыни и яблока до шоколада). В народе ее чаще всего называли просто "бомба".