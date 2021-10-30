Немного побыл геем: в Харькове мужчина подыграл журналисту и взорвал Сеть (видео)

Немного побыл геем: в Харькове мужчина подыграл журналисту и взорвал Сеть (видео)

Рубрика "Жареные факты" всегда расспрашивает прохожих на горячие темы.

В Харькове прохожий вызвался помочь журналисту, которому якобы все отказывали в интервью. На время он "превратился" в мужчину, который был геем, но изменил свою ориентацию.

Видео диалога выложили в Сети, а харьковчанин стал настоящей звездой.

В Харькове снимали рубрику "Горячие и жареные факты". "Ведущий" по традиции попросил одного из прохожих подыграть ему и побыть мужчиной, с которым он договорился, но тот не пришел на интервью и был геем, но несколько лет назад изменил свою ориентацию. Мужчина согласился ему подыграть, и ему пришлось от имени вымышленного Игоря отвечать на провокационные вопросы ведущего.

Муж справился с задачей и стал звездой Сети.

Его актерские способности оценили подписчики соцсетей:

Красиво! Хорошо держался.

Меня порвало!

Самый лучший!

Следует отметить, что в рубрике "фишка" выискивать людей, которые согласятся дать интервью от имени вымышленного героя на "горячие" темы.

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