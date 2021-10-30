Немного побыл геем: в Харькове мужчина подыграл журналисту и взорвал Сеть (видео)

Рубрика "Жареные факты" всегда расспрашивает прохожих на горячие темы.
В Харькове прохожий вызвался помочь журналисту, которому якобы все отказывали в интервью. На время он "превратился" в мужчину, который был геем, но изменил свою ориентацию.
Видео диалога выложили в Сети, а харьковчанин стал настоящей звездой.
В Харькове снимали рубрику "Горячие и жареные факты". "Ведущий" по традиции попросил одного из прохожих подыграть ему и побыть мужчиной, с которым он договорился, но тот не пришел на интервью и был геем, но несколько лет назад изменил свою ориентацию. Мужчина согласился ему подыграть, и ему пришлось от имени вымышленного Игоря отвечать на провокационные вопросы ведущего.
Муж справился с задачей и стал звездой Сети.
Его актерские способности оценили подписчики соцсетей:
- Красиво! Хорошо держался.
- Меня порвало!
- Самый лучший!
Следует отметить, что в рубрике "фишка" выискивать людей, которые согласятся дать интервью от имени вымышленного героя на "горячие" темы.
Напомним, что в Николаеве произошел курьезный случай. Две пенсионерки решили обзавестись транспортом, своровав его на улице. Бабушки утащили электросамокаты, которые сдают в аренду для катания по городу.