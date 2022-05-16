"Немного покоцана и пахнет": ВСУ "затрофеили" БМП оккупантов

Вооруженные силы Украины обзавелись для себя еще одной вражеской БМП.

Она немного "помялась" во время боя, но ее отремонтируют и снова отправят на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на 14 ОМБр14 имени князя Романа Великого.

"В бою воины нашей Княжеской 14 ОМБр захватили рашистскую БМП-3. Сейчас машинка немного "покоцаная" и в ней еще пахнет "русским духом". Но умелые руки наших собратьев за рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и пушки трофейной, будьте уверены, уже в скором времени обернутся против бывших "владельцев", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье ВСУ "затрофеили" боекомплекты кафиров и один "исторический артефакт". Азовцы захватили: вражеские боекомплекты, мины, пулемет и даже один исторический артефакт – шарф с символикой регионалов.

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