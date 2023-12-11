Немного станет теплее, но будет идти снег: прогноз погоды на 12 декабря

Завтра, 12 декабря, в Украине ожидается небольшой, в восточных областях и в Карпатском регионе умеренный мокрый снег и дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, на юге страны небольшой дождь.

В северных, восточных и центральных областях гололедица, на востоке страны местами налипание мокрого снега, ночью и утром в южной части местами туман.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных и центральных областях до 4° тепла, в южной части 3-8° тепла.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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