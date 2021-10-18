"Немножко ошиблись домом": адвокат Днепра, которого избили спецназовцы, а дом разгромили, не получил компенсацию

Мужчина требует компенсации за действия правоохранителей.

Адвокат из Днепра, в дом которого ворвались спецназовцы выбили двери, сломали камеры наблюдения, а его самого избили и продержали голым на полу 45 минут, до сих пор не получил компенсацию, несмотря на решение суда.

Об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел в июне 2020 году в Днепре. Спецназ, перепутав адрес, где должен был проводиться обыск, ворвался в соседний дом, принадлежащий адвокату Александру Пришедько. Правоохранители выволокли мужчину из душа голого, избили и повалили на пол. Так его продержали 45 минут. В это время в доме "проводили обыск" — перевернули все вверх дном, разбили стеклянные двери и окна и, по словам хозяина, украли 20 тысяч долларов.

В МВД позже признали, что перепутали адрес и должны были попасть в дом соседа Александра Пришедько. При этом ни о какой компенсации пострадавшему от действий полиции не было и речи.

Сам адвокат подал на министерство в суд и отсудил компенсацию в размере 1 млн гривен, дальше выиграл еще и апелляционный суд, но деньги до сих пор не получил.

Абсолютно голый лежал на полу 45 минут

Во время судебного разбирательства подтвердилось, что утром 26 июня 2020 года спецназовцы предварительно сломав камеры видеонаблюдения у входа и выбив входные двери, которые были незапертыми, ворвались в дом Александра Пришедько, хотя должны были проверить соседний дом.

"Когда утром 26 июня кто-то внезапно начал громить мой дом, я подумал, что это ограбление. Был в душе и вдруг услышал, что в моем доме бьют окна. Не успел выйти, как в ванную комнату влетели вооруженные люди в черной одежде и балаклавах. Двое из них тут же повалили меня на пол и нанесли несколько ударов. Я ударился головой о пол. Был абсолютно голый и пролежал так 45 минут — мне не давали встать и не позволяли даже прикрыться. Мне в затылок упиралось дуло автомата, а на лицо капала кровь — с руки спецназовца, который, очевидно, порезался во время штурма. Позже записями с камер видеонаблюдения я увидел, что, пока двое спецназовцев держали меня в ванной, еще пятеро полицейских ходили домом и все переворачивали ", — рассказывает Александр.

По его словам, его фамилию и имя "люди в черном" не называли, поэтому мужчина уточнил у них, не спутали они его с кем-то, поскольку проблем с правоохранительными органами у него до этого не было. Через 45 минут его подняли с пола и сказали, что скоро приедет следователь с постановлением и в доме будет проводиться обыск на основании решения суда.

"А то, что вы здесь делали последние 45 минут, это был не обыск? — говорю. — Вы все перевернули!" Как адвокат я потребовал, чтобы во время обыска присутствовали представители областной коллегии адвокатов. Но спецназовцы сказали, что "им это до одного места". Только через полтора часа мне показали постановление суда о проведении обыска. И я сразу увидел, что документ касался не меня, а моего соседа! Я сказал об этом работникам полиции. Показал им электронную выписку из реестра имущественных прав, где указано, что дом, в который они ворвались, принадлежит моей жене, а не человеку, у которого они должны были проводить обыск. На что спецназовцы заявили, что их это не убедило, я показал им не оригинал права собственности на дом, а только выписку из реестра. Хотя информация в реестре общедоступная и они сами могли бы это проверить. И, если так разбираться, проверять им нужно было не мое право собственности на дом, а google-карты — этого было бы достаточно, чтобы понять, что они попали не в тот дом. Но они стали требовать от меня оригинал документа", — рассказывает пострадавший адвокат.

Он сказал правоохранителям, что оригиналы может привести адвокат, но они ответили, что это займет время, поэтому уже начинают проводить обыск. Они успели обыскать две комнаты, когда помощник адвоката привез оригиналы документов. Увидев их, работники полиции посоветовались между собой и с руководством, после чего обыск прекратили, закрыв протокол. В протоколе так и отметили: "Обыск прекращен в связи с тем, что сотрудники ошиблись адресом".

Упорно отказывались признать ошибку

В то время, как полицейские упорно отказывались признать ошибку и уйти из дома Александра Пришедько, в доме его соседа уже проводили обыск другие работники.

"В доме все перевернули вверх дном. Зайдя во двор, они прежде всего разбили дорогую камеру видеонаблюдения. Выломали двери, разбили кувалдой электронный провод стоимостью 25 000 гривен, разбили окна. А уходя, вместо извинений сказали:" Сильно жирно вы здесь живете. Ничего страшного, с вас не убудет ". Позже обнаружил, что у меня исчезли 20 тысяч долларов, которые были в гардеробной. Там тоже орудовали полицейские, это видно на записях установленных в доме камер видеонаблюдения", — рассказал Александр.

Он также обращался в полицию по поводу исчезновения денег, как и по поводу нанесения ему телесных повреждений (гематомы по телу и сотрясение мозга). В полиции не хотели регистрировать по заявлениям уголовные производства, но потом таки зарегистрировали, но о подозрении никому не объявлено, поскольку лица, которые громили дом, якобы "не установлены следствием".

Кроме того, Александр неоднократно требовал проведения служебного расследования в Главном управлении МВД в Днепропетровской области.

"По факту возможных нарушений, допущенных отдельными полицейскими управления при обыске по месту жительства адвоката, проводилась проверка, по результатам которой копии материалов были направлены в ГБР города Полтава для рассмотрения и принятия решения в рамках действующего законодательства", — говорится в ответе на запрос журналистов .

По поводу самого инцидента, то его в управлении тоже не прокомментировали. Ответили, что "обыск проводился в соответствии с постановлением суда", а все остальные детали "можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора".

Представители МВД не сделали это даже в суде. Александр Пришедько обратился в Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска с иском о возмещении ему морального и материальной компенсации. Со стороны ответчика на судебные заседания приходил юрист Днепропетровского областного управления МВД. Против иска Александра представитель МВД отрицал, мотивируя это тем, что полицейские хоть и ошиблись, но их действия не были признаны судом незаконными, а следовательно, мол, и на компенсацию Александр претендовать не может. Также представитель МВД заявлял, что "Александр не предоставил достаточно доказательств причинения ему нравственных и физических страданий".

Однако суд постановил — выплатить 1 млн гривен компенсации Александру, на что МВД подало апелляцию, которую адвокат тоже выиграл.

Моральной компенсации пострадавшему выплачивать не спешат

По словам Александра Пришедько, хотя решение суда уже и вступило в действие, но компенсацию он так и не получил.

"Представители МВД и Госказначейства подали кассацию. Они обратились в суд с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения, мол, сумма большая и если я сейчас ее получу, а потом вдруг проиграю кассацию, не факт, что смогу вернуть эти деньги государству, потому что мое материальное положение им неизвестно. Хотя параллельно с адвокатской деятельностью я занимаюсь бизнесом и имею большой доход, что, естественно, задекларировано. Представителям Госказначейства ничего не стоило бы проверить это и убедиться в том, что мой доход позволяет в случае чего вернуть деньги государству ", — говорит Александр.

По его словам, этого никто не сделал. Александр уточняет, что миллион гривен — это компенсация именно морального вреда. После того, как ему разгромили дом, безусловно, есть еще и материальная. Но добиться его возмещения еще сложнее.

"Разбитые двери, окна, камера — все это зафиксировано. Практически сразу после того, что произошло, я начал делать ремонт — не жить же без окон и дверей. Но поскольку работами занимается не официальная компания по предоставлению таких услуг, а просто рабочие, в меня не осталось документов, которые подтвердили бы мои расходы на ремонт. Поэтому материальную компенсацию я не получил. Относительно же пропавших 20 тысяч долларов, в полиции расследовать это дело никто не собирается. меня вызвали на допрос в качестве потерпевшего один-единственный раз, и на этом все закончилось ", — рассказывает пострадавший.

Адвокат говорит, что даже после решения суда третьей инстанции он будет добиваться расследования возбужденных уголовных производств.

Напомним, что в Днепре государство должно компенсировать 1 млн гривен семье, пострадавшему во время обысков полиции. Оказалось, правоохранители перепутали дома.

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