По ним открыли "дружеский" огонь.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По информации разведки, еще до начала контрнаступательных действий со стороны ВСУ в Херсонской области произошел инцидент, в результате которого погибли разведчики элитного подразделения.

Они сгорели в посадке в результате сокрушительного обстрела своими же зажигательными снарядами.

Так, в ходе боевого выхода российской разведгруппы командир одного из передовых подразделений РФ получил приказ из штаба обстрелять позиции ВСУ зажигательными снарядами. Он передал координаты артиллерии, правда совершил там ошибку, на которую ему указали подчиненные. Тем не менее, командир ее не исправил, и оккупанты "дружественным" огнем прибили своих же разведчиков, скрывавшихся в посадке.

Российские разведчики-спецназовцы отправились к Кобзону, а из России прислали комиссию, которая должна была расследовать этот "инцидент".

Однако от наказания неопытного командира внезапно спасли бойцы ВСУ. Они попали в место, где находились назначенные для работы комиссии члены. Почти все они погибли.

Напомним, накануне британская разведка сообщила, что украинские защитники во время контрнаступления пробили оборону оккупантов на юге. Поэтому линия фронта продвинулась вглубь оккупированных территорий на несколько километров.

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