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"Ненадлежащая организация обороны страны": ВСК назвала предварительные причины Иловайской трагедии

"Ненадлежащая организация обороны страны": ВСК назвала предварительные причины Иловайской трагедии

УНИАН

В августе 2014 года погибли 368 украинских военных.

Временная следственная комиссия Верховной Рады опубликовала промежуточный отчет по Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года.

Выводы ВСК на брифинге зачитала заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безугла.

По ее словам, комиссия считает, что к трагедии привела "ненадлежащая организация обороны страны". "ВСК считает, что основными причинами, приведшими к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", — говорится в отчете .

Комиссия также определила факторы, обусловившие Иловайские события:

  • не было введено военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями;
  • ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;
  • политическое и военное руководство не приняли исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

В отчете также отметили: руководство Минобороны и Генштаба времен трагедии "системно блокировало работу предыдущей ВСК".

Напомним, во время боев за Иловайск и выхода из окружения в августе 2014 года погибли 368 украинских военных, еще 430 были ранены. Украинские правоохранители до сих пор проводят расследование обстоятельств их гибели.

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