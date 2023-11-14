Ненадлежащее лечение: адвокаты подозреваемого по делу "Приватбанка" Волкова заявляют о нарушении его прав

Защита 62-летнего Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка", жалуется на ненадлежащие условия пребывания своего подзащитного под стражей и следственному изолятору, во время которого ему не обеспечили условия с учетом его многочисленных тяжелых болезней. Адвокаты считают, что ответ уполномоченного Верховной Рады по правам человека представляет собой обычную формальную отписку.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Что известно

Так, Сергей Волков страдает онкологией гортани, гиперплазией предстательной железы, сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением, подкожными абсцессами, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, дистальной полинейропатией и хроническими болезнями сердца. С учетом этого он должен находиться под наблюдением медиков и получать надлежащее медицинское освидетельствование, но он его не имеет даже на примере одной из своих болезней – сахарного диабета инсулинозависимого типа.

Он получает лишь незначительную часть нуждающегося в лечении, и это вопреки обвинению, чем благодаря ему. Например, самое простое лечение диабета – инсулинотерапию и диету №9 с контролем уровня гликемии в крови, он получает лишь потому, что удалось настоять на использовании собственного глюкометра самого Сергея Волкова. Его также хотели запретить при помещении в заведение.

"Однако сенсоры к модели используемого устройства сняты с производства, а современные устройства предусматривают их использование в сочетании с мобильным телефоном, что запрещено. Как действовать в случае, если их однажды не удастся найти у перекупщиков, неизвестно. Ему также нужен значительно более широкий спектр мероприятий, чем просто инсулинотерапия и диета», – отмечает защиту подозреваемого.

При в распоряжении медработников, как выяснилось в дальнейшем, нет даже базовых медицинских средств (глюкометра старого образца и т.п.). И речь идет не только о диабете.

Как отмечает защита Сергея Волкова, в ответе омбудсмена отмечено, что Сергей Волков не следует рекомендациям по диетическому питанию. Такая информация не может соответствовать действительности, подчеркивают адвокаты, потому что питание предоставляется самим учреждением, а при передаче продуктовых пакетов родственниками их просматривает и контролирует врач.

"Пищевые продукты, не соответствующие установленной диете, возвращаются медицинскими работниками обратно. То есть умышленно создается основа для прикрытия ненадлежащей медицинской помощи. Если с Волковым С.В. что-то случится, то может оказаться, что он съел что-то не то", – беспокоятся о здоровье подзащитного его адвокаты.

Они указывают на опасность для Сергея Волкова, которую уже готовы объяснить сотрудники СИЗО.

Напомним, адвокат Сергея Волкова обратился к уполномоченному по правам человека из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.

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