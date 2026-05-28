Ненастье атакует: какие области накроют шквалы, а где ударят грозы

Готовьте зонтики и держитесь подальше от деревьев: где в Украине завтра будет бурлить непогода

В пятницу, 29 мая, во многих регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Где ожидается ненастье?

Днем 29 мая в западных (кроме Закарпатья) Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. В южной части страны прогнозируется гроза.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Совет водителям и пешеходам

Во время сильного ветра старайтесь не парковать автомобили под раскидистыми деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, а также при возможности переждите непогоду в помещении.

