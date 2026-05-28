Ненастье атакует: какие области накроют шквалы, а где ударят грозы
В Украине объявлен первый уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий.
В пятницу, 29 мая, во многих регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Где ожидается ненастье?
Днем 29 мая в западных (кроме Закарпатья) Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. В южной части страны прогнозируется гроза.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Совет водителям и пешеходам
Во время сильного ветра старайтесь не парковать автомобили под раскидистыми деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, а также при возможности переждите непогоду в помещении.
