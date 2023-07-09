Ненастье на Прикарпатье: спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных домов — фото

В результате дождей и ливней на Прикарпатье по состоянию на утро 9 июля остаются подтопленными восемь жилых домов, 229 домохозяйств, 91 подвальное помещение.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Мощные дожди подмыли 3,61 км местных дорог, повредили транспортное сообщение до шести населенных пунктов и частично затруднено транспортное сообщение в один населенный пункт.

Спасатели откачали более 12,8 тыс. куб. м воды из подвальных помещений, жилых домов и домохозяйств.

Спасатели откачивают воду из подтопленных домов в Прикарпатье.

Спасатели откачивают воду из подтопленных домов в Прикарпатье.

Спасатели откачивают воду из подтопленных домов в Прикарпатье.

Спасатели откачивают воду из подтопленных домов в Прикарпатье.

В Тисменицкой громаде переправили 53 человека, из них 10 детей через подтопленный участок местной автодороги водой реки Ворона и доставлены для нужд местного населения продукты питания и вода.

Напомним, 7 июля спасатели и полицейские в четырех районах Ивано-Франковской области оказывали помощь местным жителям, дома которых оказались под водой из-за поднятия уровня воды в местных реках после проливных дождей (фото, видео).

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