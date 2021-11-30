Ненастье накрыло Крым: ветер повалил сотни деревьев прямо на автомобили, тысячи людей остались без электричества

Жертв непогоды, к счастью, нет.

На Востоке и в оккупированном Крыму мощные порывы ветра натворили бедствия. Без электричества остались около 50 тыс. человек, а 6 пришлось госпитализировать.

Об этом говорится в ТСН. Утро 30 ноября.

На полуострове с вечера повалены сотни деревьев. В результате чего по всему городу стоят разбитые автомобили.

Линии электропередач оборваны по всему полуострову. Около 50 тысяч человек остались без света.

Сообщают о шести травмированных, которых пришлось госпитализировать. Жертв непогоды, к счастью, нет.

Ненастье понемногу поднимается и на материковую часть страны: в Днепропетровской области от поваленных ветром деревьев освобождают дороги, а в Харькове оборвало линии электропередач и разбило машины.

По всему городу лежат ветки и деревья. Ветер повалил даже два столба и светофор прямо посреди города.

Сообщается, что ненастье не утихнет сегодня, 30 ноября, в течение всего дня.

Напомним, накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в ночь на 30 ноября. Прогнозируется сильный ветер в большинстве регионов Украины. Отмечается, что его порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Это вызвано мощным циклоном, зашедшим в Украину, так что в ближайшие дни температура будет снижаться, идти дожди и мокрый снег, а ночи будут морозными.

Непогода в Украине: пострадал ли кто-то из-за мощного ветра

Читайте также: