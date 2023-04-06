Ненастье оставило без света тысячи потребителей: в каких регионах исчез свет

В западных областях Украины из-за непогоды без электричества осталось пять тысяч потребителей. Отключение света произошло в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тысяч потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", — рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Ситуация в других областях Украины стабильная. Энергосистема работает без дефицита и обеспечивает потребности украинцев, отметил глава Минэнерго. Потому в четверг, 6 апреля, отключения света не планируются.

По словам Марченко, за последние сутки возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов в Донецкой области.

Напомним, 5 апреля в Киевской области из-за непогоды исчез свет. В Броварах и селе Княжичи произошло аварийное отключение нескольких трансформаторных подстанций. Некоторые потребители были обесточены.

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